Giovanni Malagò è partito alla volta del Giappone, dove venerdì 23 luglio incominceranno le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il Presidente del Coni è salito oggi pomeriggio sull’aereo a Fiumicino, alla testa di una parte della delegazione azzurra, composta soprattutto da portacolori di pallanuoto e atletica. Il numero 1 dello sport italiano è parso decisamente fiducioso all’aeroporto di Roma e ha espresso il proprio entusiasmo in un paio di battute concesse all’Ansa.

Giovanni Malagò ha dichiarato, mentre era in fila ai banchi del check-in del volo Alitalia: “L’idea di esserci è più importante di qualsiasi difficoltà e questo secondo me fa onore e lo faranno soprattutto la maglia azzurra. Siamo in tanti, siamo forti, però esistono anche molte variabili. Io sono stato ottimista in epoche molto lontane, non sospette, vedo che c’è comunque una bellissima atmosfera, pur nella particolarità e complessità di questi Giochi Olimpici, rispetto ai quali sappiamo tutti che tipo di atipicità hanno. Proprio per questo, però, sono molto così sentiti e desiderati“.

Foto: Lapresse