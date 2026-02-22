Giovanni Malagò: “Successo motivo di grande soddisfazione. Roma? Le porte si possono riaprire”

Giovanni Malagò, oggi nel ruolo di presidente della Fondazione Milano Cortina, nell’ultima conferenza stampa per quel che concerne le Olimpiadi Invernali ha rimarcato il successo di questa rassegna a cinque cerchi. E non solo, perché sono capitate cose che hanno reso palpabile la convinzione di un’organizzazione molto buona.

Innanzitutto, il fatto che, come riportato dall’ANSA, Malagò ha dichiarato come all’ingresso dell’assemblea del CIO (riunitosi stamattina per degli adempimenti), sia arrivato un applauso con standing ovation, cosa che l’ex presidente CONI racconta così: “Si sono alzati tutti in piedi, non mi sembra una cosa banale. […] Quando le cose vanno bene tutto passa in secondo piano, anche la stanchezza. Per 27/28 giorni mi sono vestito come voi . Mi sento parte di voi e sono particolarmente orgoglioso“. Il “voi” in questo caso è rivolto allo staff del Comitato e ai volontari.

Ancora Malagò: “Sono stati anni molto complicati e difficili; (questo successo) è motivo di grande soddisfazione mio, di Andrea Varnier, di tutta la squadra e, lasciatemi dire, di tutti gli italiani“.

L’agenzia Dire, inoltre, riporta quello che è un pensiero quasi sollevato dell’ex numero 1 CONI: “Questo momento specifico sembra aver cancellato il ritiro della candidatura di Roma 2024, ma ce n’è voluta… anche se un po’ di cicatrice è meglio che resti così ci si ricorda delle cose come stanno“. E ribadisce sulla possibilità di una futura corsa di Roma per il 2036 o il 2040: “Certamente le porte si possono riaprire. E’ tutto però prematuro e anche controproducente, perché bisognerà capire molti scenari geopolitici dopo Brisbane 2032. Roma ha un doppio vantaggio rispetto a tutti i discorsi sentiti ultimamente, adesso anche grazie alla possibilità di avere Giochi diffusi“. Il riferimento, qui, è legato all’interessa di città che si sono dimostrate interessate, da Venezia a Firenze a Bologna.

Poi si passa anche al discorso impianti, con un parallelo relativo a Milano: “Roma ha una storia sua unica di candidature olimpiche, e in teoria nel 2040 sarebbero pure gli 80 anni dall’edizione del 1960. Ma c’è una terza questione, che è tutto: la sostenibilità. Noi con Milano Cortina ci siamo candidati con il 90% di strutture esistenti, mancavano solo l’Arena Santa Giulia e lo Sliding Centre di Cortina. Roma ha lo stadio Olimpico: per una edizione estiva dei Giochi serve uno impianto da almeno 70mila posti, e chi può pensare ora di andare a realizzare uno stadio così in un altro posto?“.