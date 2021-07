Giorgia Villa salta le Olimpiadi! Distorsione alla caviglia, Vanessa Ferrari entra in squadra. Convocata Lara Mori

Giorgia Villa non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La bergamasca si era infortunata sabato pomeriggio durante l’esercizio al corpo libero valido per il concorso generale dei Campionati Italiani. Inizialmente non sembrava nulla di grave, poi col passare delle ore la situazione è peggiorata e gli esami medici effettuati nelle ultime ore hanno tolto la speranza di vedere ai Giochi la fresca Campionessa d’Italia all-around.

La diagnosi è infatti molto chiara: trauma distorsivo alla caviglia del piede sinistro. Impossibile recuperare in una manciata di giorni: la Nazionale di ginnastica artistica partirà alla volta di Tokyo il 16 luglio e domenica 25 luglio (ore 03.00) scenderà in pedana nella prima suddivisione del turno di qualificazione. Giorgia Villa doveva essere la capitana delle Fate ed era una pedina fondamentale della squadra femminile, ma purtroppo la sorte non è stata dalla sua parte. Questo infortunio comunque conferma che non aveva senso fare una gara a due settimane dai Giochi: il crac è sempre dietro l’angolo e purtroppo si è materializzato. Occorreva, ci permettiamo di dirlo, più accortezza nella gestione del calendario e dell’impiego delle migliori atlete a disposizione. Perdiamo un pilastro della formazione capace di vincere la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019 e che avrebbe anche potuto puntare a una finale a cinque cerchi alla trave.

Il Direttore Tecnico Enrico Casella deve correre ai ripari adottando il piano B di cui aveva già parlato. Vanessa Ferrari, che avrebbe dovuto gareggiare da individualista, entra in squadra e sarà chiamata a uno sforzo supplementare: dovrà esibirsi su tutti gli attrezzi per portare a casa punti pesanti per la Nazionale, sacrificandosi soprattutto a volteggio e parallele. Si presenterà al corpo libero con tre esercizi sulle spalle ed è proprio al quadrato che dovrà inseguire la qualificazione alla finale per poi puntare alla tanto agognata medaglia. Un compito gravoso e che si sarebbe anche evitato. La bresciana affiancherà Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato: l’Italia è in chiara emergenza e anche puntare all’atto conclusivo a squadre sarà difficile (passano le migliori otto sulle dodici partecipanti), l’assalto al podio appare davvero arduo.

Di questo incastro ne beneficia Lara Mori che potrà partecipare alle Olimpiadi per la prima volta in carriera. La toscana gareggerà da individualista, prendendo il pass di Vanessa Ferrari in virtù del piazzamento in Coppa del Mondo. Convocazione ampiamente meritata per l’allieva di Stefania Bucci, che aveva già sfiorato la chiamata a Rio 2016. Proverà a eseguire un eccellente corpo libero per accedere all’atto conclusivo riservato alle migliori otto (impresa già riuscita a un Mondiale).

Foto: Federica Salvatelli