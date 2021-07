L’Italia disputerà la Finale a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale di ginnastica artistica femminile ha staccato il pass per l’atto conclusivo del team event grazie a una solidissima prestazione in qualifica, valsa il settimo posto (ad appena mezzo punto dalla quinta piazza). Le azzurre si sono fatte valere su tutti gli attrezzi, hanno tenuto botta con grande grinta e hanno saputo centrare il risultato fissato alla vigilia. Un risultato di spessore, tutt’altro che scontato visto che l’ultimo anno e mezzo era stato decisamente travagliato tra infortuni e il rinvio dei Giochi.

Vanessa Ferrari, Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato torneranno in pedana martedì 27 luglio (ore 12.45) per essere ancora grandi protagoniste. Difficile puntare alla medaglia, come invece successe ai Mondiali 2019 quando venne conquistato uno storico bronzo, ma sicuramente le nostre portacolori ci proveranno fino in fondo in un contesto da brividi con USA, Russia, Cina, Francia che sembrano superiori.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player oltre che su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FINALE A SQUADRE GINNASTICA OLIMPIADI

MARTEDÌ 27 LUGLIO:

12.45 Finale a squadre femminile (con Italia)

COME VEDERE LA FINALE A SQUADREALLE OLIMPIADI? TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. In alternanza con altri sport.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player con canale tematico. Su DAZN con i due canali tv di Eurosport.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

