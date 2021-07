Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: Vanessa Ferrari in Finale: quali sono le avversarie al corpo libero? Le big da battere per la medaglia

Vanessa Ferrari si è qualificata alla Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La ginnastica artistica ha centrato l’obiettivo addirittura col miglior punteggio: primo posto in eliminatoria grazie a uno spettacolare esercizio confezionato sulle note di “Con te partirò”, brano di Andrea Bocelli che ha davvero colpito tutti gli appassionati. L’azzurra è stata premiata con 14.166 (5.9 il Score), frutto di quattro diagonali acrobatiche impeccabili e di un’ottima parte artistica. La bresciana si presenterà all’atto conclusivo con l’obiettivo di conquistare l’agognata medaglia a cinque cerchi, dopo gli amari quarti posti ottenuti a Londra 2012 e Rio 2016.

Ma quali saranno le sette avversarie della Farfalla di Orzinuovi? La più forte di tutte è sulla carta la statunitense Simone Biles. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio sembrava avere già l’oro al collo, forte di un D Score di 6.7, ma oggi ha commesso diverse sbavature ed è anche uscita di pedana. La statunitense si è accodata alla nostra portacolori con 14.133: per non salire sul gradino più alto del podio tra otto giorni dovrà sbagliare ancora in questa maniera, cosa che mai le è successa in carriera. Tutte le altre contendenti sono alla portata della Campionessa del Mondo 2006, nessuna è imbattibile se l’azzurra eseguirà al meglio il suo esercizio e non concederà appigli ai giudici.

La statunitense Jade Carey ha sempre battuto Vanessa durante la Coppa del Mondo negli ultimi due anni, ma adesso la Ferrari è decisamente migliore rispetto a quella vista nel circuito qualificante ai Giochi. Non va però dimenticato che la 21enne ha vinto l’argento di specialità ai Mondiali 2017 e in qualifica ha ottenuto un ottimo 14.100. Spaventano le due russe Viktoriia Listunova e Angelina Melnikova, entrambe autrici di 14.000: la capitana è stata bronzo ai Mondiali 2019 e ha vinto gli Europei 2017 (oltre all’argento continentale due mesi fa), mentre la giovane sarà arrabbiata per l’esclusione dall’all-around e può brillare.

Fa paura la britannica Jessica Gadirova, quinta con 14.033: stiamo parlando della Campionessa d’Europa in carica, a Basilea si impose nettamente nella gara in cui Vanessa fu terza (ma di rientro dal Covid-19). Classe e qualità per questa ragazza di origini azere, non sembra sentire l’emozione, ma non è inscalfibile. Alla vigilia era poco calcolata la brasiliana Rebeca Andrade, qualificatasi in extremis ai Giochi attraverso i PanAm: la 22enne si è rotta il crociato tre volte, oggi ha strabiliato a fine qualifica con 14.066, è alla prima finale internazionale di peso in questa specialità e potrebbe essere la sorpresa. E attenzione a non dimenticarsi della giapponese Mai Murakami: si è qualificata con l’ultimo punteggio utile (13.933), ma gareggerà in casa e può alzare il suo tasso agonistico.

