Stanotte (ore 03.00) si disputeranno le qualificazioni di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si preannuncia una domenica 25 luglio davvero di fuoco all’Ariake Gymnastics Centre dove le ragazze si daranno battaglia per la conquista delle varie finali. L’Italia sarà subito impegnata nella prima suddivisione, a partire dalle ore 03.00 italiane (in Giappone saranno le 10.00): le azzurre inizieranno la loro avventura al volteggio e cercheranno di tirare fuori una prestazione davvero di lusso, necessaria per qualificarsi alla finale a squadre.

Vanessa Ferrari, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio hanno tutte le carte in regola in regola per rientrare tra le migliori otto, anche se incominciare la gara in apertura non sarà semplice e i punteggi potrebbero essere più bassi. Le ragazze del DT Enrico Casella sciorineranno importanti difficoltà tra volteggio e parallele asimmetriche, dovranno poi difendersi alla trave e poi al corpo libero ci sarà la stoccata di Vanessa Ferrari, la quale insegue la finale e punta a una medaglia. Puntate dunque la sveglia per sostenere le nostre portacolori nel cuore della notte!

Poi la giornata sarà davvero ricchissima con un prosieguo di giornata davvero di fuoco, vedremo cosa faranno le altre Nazionali e seguiremo il punto a punto con l’Italia. Lo show di USA, Russia, Cina e le prove di Giappone, Canada, Germania, Francia, Olanda, Belgio andrannno seguite con grande attenzione. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI GINNASTICA OLIMPIADI TOKYO

DOMENICA 25 LUGLIO:

03.00-04.40 Qualificazioni femminili, prima suddivisione (con ITALIA)

04.55-06.35 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

08.10-09.50 Qualificazioni femminili, terza suddivisione

10.05-11.45 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

13.20-15.00 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

Foto: Lapresse