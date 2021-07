Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: Italia in spolvero, 4 finali. Vanessa Ferrari prima al corpo libero! Squadra commovente

L’Italia si è distinta nelle qualificazioni di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha staccato il biglietto per ben quattro Finali in questa rassegna a cinque cerchi. La squadra è stata encomiabile ed è riuscita ad accedere all’atto conclusivo col settimo punteggio, a mezzo punto della quinta piazza: 163.330 punti, in scia a Belgio (163.895) e Gran Bretagna (163.396), mentre la Russia si trova in testa (171.629) davanti a USA (170.562), Cina (166.863) e Francia (164.561). Martedì 27 luglio si tornerà in pedana per provare a sognare.

Vanessa Ferrari è magicamente prima al corpo libero! 14.166 (5.9 il D Score) con un esercizio strepitoso sulle note di “Con te partirò”. La 30enne è riuscita ad avere la meglio sulla fuoriclasse statunitense Simone Biles, grandissima favorita della vigilia e candidata Reginetta di questa rassegna a cinque cerchi. Il fenomeno di Columbus ha commesso qualche errore di troppo, uscendo anche di pedana sulla terza linea, e ha così chiuso in seconda posizione (14.133, 6.7 la nota di partenza) davanti alla connazionale Jade Carey (14.066). Lunedì 2 agosto sarà caccia alla medaglia!

Alice D’Amato e Martina Maggio centrano l’obiettivo nel concorso generale individuale. La 18enne genovese ha concluso al 20mo posto nell’all-around, col punteggio totale di 54.199: 14.333 al volteggio, 14.233 alle parallele asimmetriche, 12.600 alla trave, 13.033 al corpo libero. La brianzola, che domani spegnerà 20 candeline, si fa uno stupendo regalo di compleanno e stacca il pass col 27mo posto: punteggio complessivo di 53.566 frutto di 14.100 alla tavola, 13.700 sugli staggi, 13.066 sui 10 cm, 12.700 al quadrato. Le rivedremo in gara giovedì 29 luglio.

