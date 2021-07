Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si distingueranno anche per un curioso particolare nella ginnastica artistica. Ai Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto, parteciperanno ben tre coppie di gemelle! Un evento davvero rarissimo nell’intero panorama sportivo e che la Polvere di Magnesio ci offre nel settore femminile, in maniera decisamente curiosa. Sono tutte ragazze di assoluto spessore tecnico, si presenteranno in Giappone con l’obiettivo di ottenere risultati di un certo rilievo e vantano tutte dei palmares di grande impatto.

Le italiane Asia e Alice D’Amato, le olandesi Sanne e Lieke Wevers, le britanniche Jessica e Jennifer Gadirova. Le azzurre vengono da Genova, sono della classe 2003 e sono cresciute ginnasticamente a Brescia. Le Fate faranno parte del quartetto che cercherà di agguantare la qualificazione alla finale a squadre, dopo aver vinto insieme la medaglia di bronzo nel team event ai Mondiali 2019. Tra l’altro Alice si è messa al collo anche la medaglia di bronzo alle parallele asimmetriche in occasione degli Europei 2019.

Le tulipane di Leeuwarden spegneranno 30 candeline il prossimo 17 settembre. Sanne è indubbiamente la più forte e si presenterà nel Sol Levante da Campionessa Olimpica alla trave, forte dell’incredibile trionfo di Rio 2016 ottenuto quando Simone Biles commise un errore vistoso. La 29enne, argento iridato sui 10 cm nel 2015 e oro continentale tre anni fa, è sempre stata supportata dalla gemella, che avrà una caratura tecnica inferiore ma ha comunque partecipato all’ultima edizione a cinque cerchi e ha contributo a ottenere la qualificazione olimpica per la squadra tramite l’ultima rassegna iridata.

Le suddite di Sua Maestà sono invece al loro primo vero anno da seniores. Le gemelle della classe 2004 sono di origine azera e sono nate a Dublino (Irlanda). Si erano distinte nelle categorie giovanili, ma poi non avevano praticamente mai potuto gareggiare tra le grandi a causa dello stop agli eventi dovuto alla pandemia. In primavera si sono esaltate agli Europei, dove Jessica Gadirova ha conquistato la medaglia d’oro al corpo libero battendo due veterane come Angelina Melnikova e Vanessa Ferrari. La 16enne si mise al collo anche il bronzo nel concorso generale individuale e l’argento al volteggio, mentre la sorella Jennifer tornò a casa a mani vuote esibendo comunque dell’ottima ginnastica.

Se ampliamo lo sguardo alla ginnastica ritmica, ecco allora che emergono anche le russe Dina e Arina Averina, le dominatrici indiscusse della specialità a livello individuale e pronte a confezionare una splendida doppietta nel concorso generale. Sono le Olimpiadi delle gemelle, uno dei tanti fatti curiosi che ruota attorno all’ormai imminente evento sportivo.

