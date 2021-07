L’Italia si sta preparando per disputare la Finale a squadre femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale ha raggiunto questo prestigioso traguardo per la seconda volta nella sua storia a cinque cerchi, a nove anni di distanza dal debutto assoluto tra le magnifiche otto (Londra 2012). In quell’occasione Vanessa Ferrari, Carlotta Ferlito, Erika Fasana, Giorgia Campana, Elisabetta Preziosa conclusero in settima posizione, la stessa in cui terminarono il turno preliminare.

In tutte le altre edizioni in cui l’Italia riuscì a presentarsi ai Giochi si rimase fuori dall’appuntamento che assegnava le medaglie: a Montreal 1976, quando sbocciò il mito Nadia Comaneci, le azzurre furono dodicesime (in rosa Stefania Bucci, ora allenatrice di Lara Mori, e Donatella Sacchi, adesso a capo della Commissione Tecnica della Federazione Internazionale); a Sidney 2000, invece, la Nazionale di Monica Bergamelli, Adriana Crisci, Martina Bremini, Irene Castelli, Alice Capitani, Laura Trefiletti fu decima (undicesima sul campo, poi arrivò la squalifica della Cina); a Pechino 2008 e a Rio 2016 Vanessa Ferrari e compagne furono decime in entrambe le occasioni.

L’ultima finale internazionale disputata dall’Italia è quella dei Mondiali 2019, quando le Fate conquistarono una storica medaglia di bronzo. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio e Martina Maggio (riserva) riuscirono a battere la Cina, accomodandosi sul terzo gradino del podio alle spalle di USA e Russia. Oggi (ore 12.45) saranno in pedana le gemelle D’Amato e Maggio accanto a Vanessa Ferrari: ripetere l’apoteosi di Stoccarda sarà difficile, ma magari si apriranno degli spiragli in gara…

Va precisato che l’Italia vanta una medaglia alle Olimpiadi: l’argento nella gara a squadre delle Olimpiadi di Amsterdam 1928. Le “ragazze pavesi”, però, conquistarono l’alloro senza dover passare da una finale, visto che il titolo si assegnò sul turno singolo. Quello resta l’unico podio femminile ottenuto ai Giochi nella nostra storia: sono passati 93 anni…

Foto Ricardo Bufolin @federginnastica