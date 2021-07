Cresce l’attesa per l’inizio delle gare di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le ragazze si esibiranno domenica 25 luglio nel turno di qualificazione, ma prima di mettersi ufficialmente in gioco all’Ariake Gymnastics Centre ci sarà la possibità di affrontare la prova podio. L’appuntamento è per domani (giovedì 22 luglio), quando le atlete si presenteranno nell’impianto di gara per effettuare il tradizionale test sugli attrezzi che troveranno poi tre giorni dopo al debutto nella rassegna a cinque cerchi.

Gli appassionati della Polvere di Magnesio sanno benissimo quale importanza ricopre il podium training, anche perché serve a simulare una situazione di gara su un’attrezzatura non toccata in precedenza. L’Italia scenderà in pedana con cinque ginnaste: quattro formeranno la squadra (Vanessa Ferrari, Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato), Lara Mori gareggerà da individualiste.

Le nostre portacolori saranno impegnate a partire dalle ore 03.00 italiane (le 10.00 locali), nella prima suddivisione: si tratta della stessa situazione che ritroveranno in qualifica tre giorni dopo, partiranno sempre dal volteggio nella stessa rotazione col Giappone e due gruppi misti. L’obiettivo è qualificarsi alla finale a squadre, missione non facile partendo così presto. Vanessa Ferrari punta all’atto conclusivo al corpo libero per poi dare la caccia alla medaglia. Oggi è stato il turno di Marco Lodadio e Ludovico Edalli, partendo dagli anelli nell’ultima suddivisione: la loro qualifica sarà sabato 24 luglio alle ore 12.00 italiane (le 19.00 locali).

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi