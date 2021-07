F1, svelato il concept delle nuove monoposto per il 2022. Al via la rivoluzione regolamentare

In attesa di capire chi la spunterà tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nella lotta per il titolo iridato nel 2021, è già arrivato il momento di proiettarci verso la nuova era della Formula Uno. Quest’oggi a Silverstone è stata svelata al pubblico una versione “basic” delle nuove monoposto che prenderanno parte al Mondiale 2022, con un modello scala 1:1 della vettura.

Here’s a few more looks at 2022’s new machinery 👀

F1’s regulations are set for a shake up at the start of 2022, with this new car aiming to make the racing closer than ever before #F1 #F12022 pic.twitter.com/0FSMPSvzPN

— Formula 1 (@F1) July 15, 2021