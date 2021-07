F1, programma rivoluzionato! Oggi FP1 e qualifiche: esperimento della FIA al GP di Gran Bretagna

Signore e signori, a Silverstone (Gran Bretagna) si fa la storia. Il tracciato britannico sarà il primo a essere teatro di una grande novità, ovvero la Sprint Race, un nuovo format che rivoluzionerà il fine-settimana e sarà da osservare con attenzione per le conseguenze che potrà avere nella lotta del Mondiale 2021 di F1.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL VENERDI’ DEL GP GRAN BRETAGNA DALLE ORE 15.30

Un’idea nata per rompere con l’impostazione classica e cercare di creare incertezza e coinvolgere soprattutto un pubblico più giovane, un po’ annoiato da quel che accade in pista solitamente. Ebbene, questa corsa breve sarà in programma sabato e il risultato finale stabilirà l’ordine di partenza in griglia del GP di domenica. Gli altri appuntamenti prescelti per questo format saranno quelli di Monza (Italia) il 12 settembre e del Brasile il 7 novembre, anche se in quest’ultimo caso ci sono delle valutazioni da fare sulla questione Covid.

E oggi? Saranno in programma le prove libere 1 di 60 minuti per consentire ai team di testare le monoposto in tutte le condizioni. A seguire sono previste le qualifiche della Sprint Race con le squadre che dovranno barcamenarsi nei classici tre stint del time-attack Q1, Q2 e Q3 (nel tardo pomeriggio) con cinque treni di gomme morbide a disposizione. Il risultato di questo turno determina la griglia di partenza della gara sprint del sabato.

Domani sono previste le prove libere 2 di 60 minuti con la scelta libera di un set di gomme (dure, medie o morbide) a precedere la Sprint Race, che si svilupperà sulla distanza di 100 km. Una corsa che dovrebbe lasciare poco spazio alle strategie, con le monoposto sempre in pista, salvo necessità tecniche dettate da problematiche di vario genere, senza l’obbligo di cambiare gomme (due i treni di pneumatici a disposizione) né di effettuare rifornimento di benzina. Si prevedono 17 giri in totale.

L’ordine d’arrivo di questa prova, come detto, delinea il quadro della griglia della corsa domenicale, attribuendo punti solo ai primi tre piloti, rispettivamente 3 punti al vincitore, 2 al secondo, 1 punto al terzo. Non sono previsti punteggi supplementari per il giro veloce.

IL PROGRAMMA DEL GP DI GRAN BRETAGNA

Venerdì 16 luglio

*ore 15.30-16.30, F1, Prove libere 1

*ore 19.00-20.00, F1, Qualifiche Sprint Race

Sabato 17 luglio

*ore 13.00-14.00, F1, Prove libere 2

*ore 17.30-18.00, F1, Sprint Race

Domenica 18 luglio

*ore 16.00, F1, Gara

*orari italiani

