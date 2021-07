Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Silverstone vivremo, comunque, un weekend che farà la storia della massima categoria del motorsport, dato che ci proporrà le qualifiche al venerdì, la neo-nata Qualifying Race al sabato, prima della canonica gara alla domenica.

Per il padrone di casa più importante, Lewis Hamilton, si tratta già di una tappa da non sbagliare e, anzi, nella quale mandare un segnale importante a Max Verstappen. Sembra incredibile dirlo, ma il portacolori della Mercedes (ora distante 32 punti dalla vetta della classifica generale) ha la necessità di far capire all’olandese che non ha la minima intenzione di mollare la presa. Anche se la Red Bull è reduce da cinque successi consecutivi, la scuderia di Brackley vuole rilanciarsi proprio sulla pista di casa.

“Mi sto godendo la lotta per il titolo contro Max Verstappen – spiega nel corso della conferenza stampa odierna – direi che è uno dei piloti più grandi. Le sfide che abbiamo affrontato finora hanno messo su di noi grande pressione, e ci costringono a dare sempre il massimo in ogni occasione”.

Dopo aver spiegato che anche ai tempi della lotta con Sebastian Vettel le cose non fosse semplici, il “Re Nero” prosegue: “Gli avversari in questo momento sono in vantaggio e dobbiamo lavorare sodo e fare del nostro meglio per colpire se mostreranno punti deboli. Cerchiamo di ottenere il meglio da noi stessi e dalla nostra squadra. È molto più divertente gareggiare contro un pilota di un’altra squadra. Penso che questo renda le gare più emozionanti e un Campionato del Mondo più vibrante se la lotta per il titolo non si svolge solo all’interno della squadra”.

FOTOCATTAGNI