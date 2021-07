Lewis Hamilton ha firmato un nuovo contratto con Mercedes, un fatto non scontato che lo terrà nella massima formula almeno fino al 2023. Il sette volte campione del mondo si trova al momento con 32 punti da recuperare sull’olandese Max Verstappen (Red Bull).

Il britannico ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “All’inizio di questa stagione, quando le vetture avevano prestazioni vicine, ho vissuto dei momenti che mi mancavano. Onestamente speravo che la situazione proseguisse così per il resto dell’anno, come avete visto la Red Bull ha fatto un enorme balzo in avanti”.

Hamilton si è preso del tempo per capire il proprio futuro. Mercedes ha confermato il prolungamento del rapporto con l’inglese durante il doubleheader di Spielberg. Al momento resta da capire chi sarà il compagno di box del campione in carica. Ricordiamo infatti la posizione in bilico del finnico Valtteri Bottas e la presenza nel vivaio del giovane George Russell.

Il #44 del ‘Circus’ ha continuato dicendo: “Adesso stiamo vivendo una battaglia serrata, questa situazione mi ha avvicinato alla squadra ed agli ingegneri. Credo che questa lotta con Red Bull abbia rinvigorito l’amore che ho per questo sport. È incredibile vedere quello che la Mercedes sta facendo, il sostegno che mi ha dato con Black Live Matters, la possibilità di utilizzare una monoposto nera per il secondo anno di fila e spingere per cercare di avere un ambiente più inclusivo”.

FOTOCATTAGNI