L’onda lunga di Silverstone si è abbattuta anche sull’Hungaroring. In maniera fragorosa. Dopo il successo nella gara di casa, infatti, Lewis Hamilton sembra rinato di pari passo con la sua vettura e ha dominato anche le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Un trend positivo che, a questo punto, sta rimettendo in bilico ogni discorso a livello di campionato.

Il sette volte campione del mondo, infatti, ha chiuso la sua Q3 con il tempo di 1:15.419, per la sua pole position numero 101 della carriera ed una prestazione stellare, con la quale ha messo 315 millesimi tra sé e Valtteri Bottas e ben 421 su Max Verstappen. Un uno-due che nessuno si sarebbe potuto attendere prima della FP1 di ieri ma che, le due W12, hanno ampiamente meritato in pista.

Dopo la Qualifying Race di Silverstone sembrava che il titolo fosse davvero in direzione di Max Verstappen. Nel breve volgere di due settimane e, soprattutto, dopo le qualifiche di oggi, un andamento che sembrava inesorabile è stato completamente ribaltato. Ora tutta l’inerzia è sulle Frecce Nere, che vogliono sfruttare il momento, piazzare la doppietta nella gara magiara e andare in vacanza con una classifica da far stropicciare gli occhi.

Quello che sorprende maggiormente, è il gap inflitto a Max Verstappen. 421 millesimi. Prima di Silverstone un margine simile veniva rifilato dall’olandese ai rivali al Red Bull Ring, mentre ora tutto è cambiato. Pensando a domani c’è davvero la sensazione che ci si trovi di fronte ad una gara di importanza capitale, soprattutto dal punto di vista mentale. Lo si è visto anche nell’ultimo tentativo della Q3. Lewis Hamilton ha capito l’importanza del momento, e sta iniziando a mettere in atto i suoi classici “giochi mentali” per destabilizzare il rivale, già nervoso, e non poco, dopo l’incidente alla curva Copse.

Spegnimento dei semafori della gara di domani. Rettilineo. Curva 1. Hamilton, Bottas, Verstappen e Perez. Un quartetto che ci regalerà subito una scarica di adrenalina non da poco. Un nuovo contatto potrebbe scatenare un vero e proprio putiferio, con un Mondiale 2021 che sta diventando sempre più intenso. Ci attende grandissimo spettacolo in una gara nella quale le gomme saranno fondamentali, con le Mercedes che proveranno ad allungare con le medie lo stint iniziale, mentre “Super Max” sarà aggressivo con le soft.

Alle loro spalle, come quasi sempre, il vuoto. I distacchi sono impressionanti. Già Sergio Perez accusa un secondo dalla vetta (ma non ha potuto tentare il secondo giro veloce) quindi troveremo un pacchetto di mischia con Pierre Gasly, Lando Norris, Charles Leclerc e le Alpine. Tutte vicinissime tra di loro. Tutte lontanissime dai big. Mancherà, almeno all’inizio, Carlos Sainz che, dopo il botto in Q2 è relegato in quindicesima posizione, con una gara che lo costringerà ad una rimonta non semplice. Gli spunti, come si è visto, non mancheranno, per una gara che potrebbe valere molto più dei 25 punti che consegnerà al proprio vincitore.

