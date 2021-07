La Ferrari celebrerà al meglio la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. La Scuderia di Maranello ha tifato gli azzurri durante tutta l’intera rassegna continentale e ha gioito per il trionfo dei ragazzi del CT Roberto Mancini, emozionandosi come tutti gli italiani per la memorabile affermazione contro l’Inghilterra nella finale di Wembley.

Il Cavallino Rampante ha deciso di omaggiare Chiellini e compagni in maniera speciale. In occasione del GP di Gran Bretagna 2021, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena sul circuito di Silverstone nel weekend del 16-18 luglio, le due monoposto scenderanno in pista con l’hashtag #grazieAzzurri. Un modo simpatico e caloroso per ringraziare la nostra Nazionale.

Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz (deluso per la sconfitta subita in semifinale) cercheranno di ottenere un risultato degno di nota su un tracciato storicamente sfavorevole e in cui si farà fatica a ottenere un piazzamento di rilievo. Va ricordato che si adotta un format particolare: venerdì le qualifiche, sabato la Sprint Race, domenica la gara vera e propria.

Foto: Lapresse