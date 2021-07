Fernando Alonso sfrutta nel migliore dei modi la Sprint Race di Silverstone e guadagna quattro posizioni rispetto alla qualifica del venerdì, portando a casa un buon settimo posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, valido come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

“Partire con le gomme soft è stato un po’ un rischio e anche le prime curve sono state abbastanza emozionanti. Poi è stata una gara lunghissima, per voi sono stati solo 17 giri ma a me sono sembrati 80...”, esordisce l’asturiano dell’Alpine ai microfoni di Sky Sport dopo la Qualifica Sprint.

“Format promosso? Penso di sì. Ieri abbiamo visto una qualifica in cui siamo arrivati con lo stesso ordine di tutte le domeniche, ma oggi abbiamo aggiunto un extra in cui il pilota aveva un po’ da fare – prosegue l’ex ferrarista – Dovevamo rischiare, dovevamo fare la partenza e un po’ di sorpassi qui e là. Soprattutto abbiamo avuto tre giorni di azioni in pista e non quelle prove libere abbastanza noiose per lo spettatore“.

Alonso oggi ha dato spettacolo, balzando dall’undicesima alla quinta piazza nel primo giro con una serie di sorpassi al limite: “Per far funzionare le soft abbiamo dovuto fare una bella partenza e prendere grossi rischi in qualche curva, che non avrei mai preso se fossi stato in lotta per il campionato. In una giornata come oggi comunque è stato bello“.

Foto: Lapresse