F1: dopo gli insulti razzisti ricevuti, FIA e Red Bull difendono Lewis Hamilton

Ancora una volta gli insulti razzisti fanno la voce grossa nel mondo dello sport. Poco più di una settimana fa erano stati condannati quelli arrivati contro i rigoristi dell’Inghilterra nella finale degli Europei di calcio. Questa volta è la Formula 1 a doverne prenderne atto.

Dopo il discusso GP di Gran Bretagna, vinto da Lewis Hamilton, proprio il pilota della Mercedes è stato molto attaccato sui social, colpevole per l’incidente nel quale è finito fuori strada Max Verstappen, leader del Mondiale.

La Fia ha preso subito le difese del campione del mondo: “Durante e dopo il GP di Gran Bretagna di ieri. Lewis Hamilton è stato oggetto di numerosi casi di abusi razzisti sui social media a seguito di un incidente in gara. Formula 1, Fia e Mercedes-AMG Petronas F1 Team condannano questo comportamento con la massima fermezza. Queste persone non hanno posto nel nostro sport e chiediamo che i colpevoli siano ritenuti responsabili delle loro azioni. Formula 1, Fia, piloti e team stanno lavorando per costruire uno sport più diversificato e inclusivo, e tali casi inaccettabili di abuso online devono essere evidenziati ed eliminati”.

Nonostante la rivalità, anche la Red Bull si è schierata in favore del britannico: “Benché grandi rivali in pista, siamo tutti uniti contro il razzismo. Condanniamo gli abusi di ogni tipo nei confronti del nostro team, degli avversari e dei fan. Come team siamo disgustati e tristi per gli abusi razzisti sui social di ieri verso Lewis dopo l’incidente con Max. Non ci sono scuse, non c’è spazio per questo nel nostro sport e i colpevoli vanno ritenuti responsabili”.

