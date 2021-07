ELMS, 4 Ore di Monza: Panis Racing mette tutti in riga, Ferrari si conferma regina tra le GTE. Podio per Pasini in LMP3

Panis Racing si impone nella 4 Ore di Monza, quarta tappa dell’European Le Mans Series 2021. Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal #65 svettano in Italia al termine di una prova ricca di emozioni. Seconda gioia del 2021 per DKR Engineering in LMP3, mentre Ferrari conquista ancora in GTE.

La prova di Monza è iniziata con una sfida a tre per la leadership nella classe regina. Il russo Roman Rusinov (G-Drive #26), il britannico Phil Hanson (United Autosports #22) e Yifei Ye (WRT #41), nell’ordine al termine delle qualifiche, si sono contesi il primato durante lo stint iniziale.

La lotta si è ridotta a due elementi dopo la prima Safety Car, chiamata in causa un incidente della Porsche #77 di Proton Competition alla ‘Lesmo 2’. Rusinov, leader dell’evento, non si è fermato ai box durante la neutralizzazione ed alla ripartenza è rimasto senza carburante. United Autosports ha preso il comando delle operazioni con Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson #22, formazione che non ha ancora vinto.

Due Full Course Yellow hanno condizionato la fase centrale della prova. Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal #65 (Panis Racing) hanno beffato l’Oreca #22 ed hanno conquistato il comando delle operazioni. Tom Gamble si è reso protagonista di un ultima ora incredibile che gli ha permesso di riportarsi sulla leadership di Will Stevens. L’ex pilota di F1 ha resistito al comando ed ha regalato la prima vittoria del 2021 alla squadra che aveva siglato un prezioso podio in quel di Barcellona (Spagna).

Chiude il podio JOTA con Jazeman Jaafar/Sean Gelael #82, squadra in pista in via eccezionale per preparare la 6h di Monza di settimana prossima. Da segnalare il sesto posto assoluto per John Falb/Rui Andrade/Roberto Mehri #25, vincitori della LMP2 Pro/Am.

DKR Engineering vince Laurents Hörr/Mathieu de Barbuat #4 in LMP3. La compagine lussemburghese, autrice della pole, si conferma in vetta alla classifica dopo lo splendido acuto del Paul Ricard.

Inter Europol ha iniziato con il piede giusto la prova in LMP3. La Ligier #13 di Martin Hippe/Ugo De Wilde/Mattia Pasini ha conquistato per alcuni minuti la leadership prima di cedere il passo alla #2 di Wayne Boyd/Robert Wheldon/Edouard Cauhaupé (United Autosports).

Tutto si è risolto negli ultimi minuti con un FCY che ha cambiato le carte in tavola. La già citata #13 sembrava in grado di poter vincere con una strategia alternativa, un fatto che non ha pagato sotto la bandiera a scacchi. DKR Engineering, United Autosports e Cool Racing hanno beffato i polacchi che sono stati costretti a rimontare.

Primo podio con le ruote coperte per Mattia Pasini. Il commentatore di Sky Sport per quanto riguarda il Motomondiale ha strappato il terzo posto grazie ad un perfetto stint del belga De Wilde. Quarta piazza, invece per Nicolas Maulini/Matthew Bell/Niklas Kruetten #19 (Cool Racing), dominatori di questo 2021.

In GTE si ripete il dominio Ferrari. La casa di Maranello vince per la quarta volta consecutiva, la prima con Spirit of Race. Duncan Cameron/Alessandro Pier Guidi/David Perel #55, autori della pole si impongono dopo una lunghissima battaglia contro la 488 GTE di Miguel Molina/Matteo Cressoni/Rino Mastronardi #80 (Iron Lynk). Difficoltà per Porsche e per Aston Martin che ancora una volta sono costrette ad alzare bandiera bianca.

Prossimo appuntamento a Spa-Francorchamps a settembre, mentre settimana prossima appuntamento da non perdere con la 6h di Monza del FIA WEC.

Foto: Pier Colombo