Danimarca-Repubblica Ceca 2-1, Europei 2021: i nordici volano in semifinale con Delaney e Dolberg

La Danimarca ha sconfitto la Repubblica Ceca per 2-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2021 di calcio. Continua la favola degli uomini di Hjulmand che, dopo aver liquidato il Galles, riescono ad avere la meglio contro un avversario capace di eliminare l’Olanda agli ottavi di finale.

La compagine nordica vola tra le quattro grandi del Vecchio Continente a sorpresa e ora attende di conoscere il nome dell’avversaria: mercoledì sera, allo Stadio Wembley di Londra, ci sarà la vincente di Ucraina-Inghilterra (match in programma questa sera, alle ore 21.00). I danesi, che nel 1992 vinsero il torneo da ripescati, festeggiano grazie ai due gol messi a segno nel primo tempo da Delaney e Dolberg, mentre ai cechi non è bastato il gol di Schick in apertura della ripresa per rimettersi in gioco.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Danimarca si porta in vantaggio al 5′ grazie al gol segnato da Thomas Delaney: Larsen batte perfettamente il calcio d’angolo, nel cuore dell’area il suo compagno svetta in area e insacca di testa. La Repubblica Ceca accusa il colpo e i danesi vanno vicini in due occasioni al raddoppio: al 13′ Damsgaard arriva a tu per tu con Vaclik, ma una chiusura di Coufal salvo tutto; tre minuti più tardi Delaney si inventa un bel destro che si spegne di poco sul fondo. La Repubblica Ceca si scuote e pian piano alza il baricentro, pressa gli avversari e genera dei pericoli, ma al 42′ la Danimarca vola sul 2-0: Maehle indemoniato sulla sinistra, crossa al centro dove Dolberg colpisce perfettamente di piatto al volo e insacca.

La Repubblica Ceca torna in campo baldanzosa dopo l’intervallo e al 49′ è il solito Patrick Schick ad accorciare le distanze: destro al volo dal centro dell’area e palla nell’angolino basso. La partita si riapre, ma la Danimarca è decisamente guardinga e non concede grandissimi spazi ai rivali. Al 74′ Schmeichel è chiamato a un buon intervento sulla punizione battuta da Barak. Nell’ultimo quarto d’ora Poulsen si fa vedere con un paio di ottimi tentativi, i cechi non hanno più il passo per pareggiare e la Danimarca festeggia l’approdo in semifinale.

