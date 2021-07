Manca poco più di un giorno e mezzo alla prova a cronometro del ciclismo su strada dei Giochi Olimpici di Tokyo; dopo la gara in linea in cui Richard Carapaz ha vinto la medaglia d’oro e l’Italia non è riuscita ad essere protagonista fino in fondo, le nostre speranze sono riposte sul campione di specialità Filippo Ganna.

Il portacolori della Ineos-Grenadiers si sta preparando per il 28 luglio per i 44,2 chilometri che assegneranno la medaglia olimpica. Per gli oltre 800 metri di dislivello, Ganna non è il favorito d’obbligo della corsa: Wout van Aert è in condizione strepitosa dopo l’ultima settimana del Tour de France e il secondo posto della prova in linea.

Ricordiamo che Ganna sarà impegnato anche nella gara su pista. Il suo CT Marco Villa rivela che in questo momento il ciclista di Verbania è concentrato pienamente sulla crono: “In questi ultimi giorni si è concentrato solo sulla gara di mercoledì: ha alternato uscite in bici da corsa e da crono, arrivando anche a tre ore“

Ganna è riuscito anche a perlustrare il percorso, ma non è riuscito ad eseguirlo come avrebbe voluto: “Purtroppo non è stato eseguito in modo completo: il tracciato è aperto al traffico, non è semplice fare un test a velocità sostenuta in queste condizioni. Domani sarà possibile farlo con il percorso chiuso, ma il tifone complicherà le cose“.

Foto: LaPresse