Nella gara olimpica di ciclismo di quest’oggi, è riuscito a farsi notare anche David Gaudu. Il corridore francese si è ben distinto nel percorso di Tokyo, rimanendo nel gruppo dei migliori e lottando per una medaglia, chiudendo in settima posizione.

Al termine della gara, il ciclista della Groupama-FDJ ha parlato di come ha interpretato la gara: “Un finale difficile, sapevamo che poteva esserci un gruppetto di corridori forti che poteva arrivare allo sprint. Thomas Voeckler mi ha detto di puntare sulla mia poca velocità lo stesso, perché non si sa mai quello che può succedere. Non ho rimpianti“.

Gaudu ha anche rivelato di aver preso spunto da una tattica rivelata dallo stesso Voeckler: “Thomas mi ha detto di esagerare sulle facce per non dover tirare, sulla carta erano più veloci di me, dovevo far faticare i miei avversari. Volevamo essere in superiorità numerica avanti, ma Guillaume Martin ci ha detto presto che non stava molto bene. Con Cosnefroy ed Elissonde abbiamo cercato di fare in modo che un gruppo non andasse via. Quando mi sono trovato nel gruppo sul Mikuni, mi sono detto che non potevo lasciarmi andare, per tutto quello che avevano fatto i miei compagni“.

Foto: LaPresse