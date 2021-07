Canoa Slalom, Olimpiadi Tokyo: Stefanie Horn in semifinale nel K1 con il quarto tempo assoluto. Benus il migliore nel C1 uomini

Partiti i Giochi Olimpici anche per la canoa slalom. Al Kasai Canoe Slalom Centre sono andate in onda le batterie della canadese maschile e del kayak femminile, in cui era impegnata anche Stefanie Horn. Per l’azzurra quest’oggi il compito era assai semplice: per qualificarsi alle semifinali bastava non essere fra le ultime tre fra le ventisette partecipanti.

L’azzurra ha voluto fare di più, facendo sentire la propria voce in ambito medaglie. Il suo 104.79 vale il quarto posto assoluto, a poco più di tre secondi dalla tedesca Ricarda Funk (seconda in 101.56) e dalla neozelandese Luuka Jones (101.79). Irreale Jessica Fox, che strappa il miglior tempo in 98.46.

Quinto crono assoluto per la spagnola Maialen Chourraut in 105.13, davanti alla sorpresa slovacca Eliska Mintalova, terza nella prima manche in 107.67. Deludente invece Eva Tercelj, che con il pettorale numero 3 ha timbrato soltanto un 109.11. Eliminate invece la kazaka Yekaterina Smirnova (135.25), la taiwanese Chu-Han Chang (136.66) e la marocchina Celia Jodar (171.38).

Nella canadese maschile erano impegnati diciotto atleti, con quindici che avrebbero strappato la qualificazione alla semifinale dopo le prime due manche per calcolare i tempi. Il miglior tempo lo ha fatto segnare lo sloveno Matej Benus nella seconda batteria, vinta in 96.89; secondo tempo assoluto per Benjamin Savsek, che aveva vinto la prima batteria in 98.82, davanti al britannico Adam Burgess, in 99.64.

Il tedesco Sideris Tasiadis è soltanto sesto in 100.69, sopravanzato nella classifica dei tempi anche dall’americano Zachary Lokken, quarto in 99.74, e dal croato Matija Marinic, in 100.33. Eliminati il canadese Cameron Smedley (108.12), il senegalese Jean Pierre Bourhis (110.93) ed il russo Pavel Eigel (115.60).

Foto: Pier Colombo