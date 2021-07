British Open 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Open Championship numero 149, Royal St. George: basta ricordare questo per ricominciare un’avventura tutta british, che torna dopo lo stop del 2020 con una rimodulazione delle sedi del quarto e ultimo Major dell’anno, così come da calendario rinnovato a sua volta dal 2019.

Nel 2021, infatti, era previsto l’approdo a St. Andrews per l’edizione numero 150: siccome, però, c’è stato il rinvio e il mantenimento di questo come il 149° atto dell’Open, allora la sequenza è stata semplicemente traslata di un anno in avanti, fino al 2024. Shane Lowry è l’ultimo campione, con annessi fiumi di birra avvistati (e bevuti) nei dintorni del Royal Portrush una volta certificata la vittoria dell’irlandese. Prevista la presenza sia di Francesco Molinari, vincitore nel 2018, che di Guido Migliozzi, reduce da un clamoroso esordio Major allo US Open con il 4° posto.

L’Open Championship 2021, noto comunemente come British Open, inizierà giovedì 15 e terminerà domenica 18 con il quarto giro. Ampia copertura in diretta tv sarà offerta su Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, con collegamenti a partire dalle 11:00 a fine giornata.

THE OPEN CHAMPIONSHIP 2021: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 15 LUGLIO

Ore 7:30 Primo giro

VENERDÌ 16 LUGLIO

Ore 7:30 Secondo giro

SABATO 17 LUGLIO

Ore 9:00 Terzo giro

DOMENICA 18 LUGLIO

Ore 9:00 Quarto giro

THE OPEN CHAMPIONSHIP 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (canale 204, sempre dalle 11:00)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

