Secondo giorno di Open Championship, ancora parole dal Royal St. George per commentare quanto accaduto in queste nuove 18 buche nel Kent dove Louis Oosthuizen continua a rimanere in testa. E per lui c’è anche il record, con i 129 colpi impiegati, meno di chiunque altro nella storia nei primi due giri.

Così il sudafricano: “Spero di giocare un pochino meglio nel finale. Mi auguro di andare meglio stavolta. Ho fatto un brutto errore alla 16. Non ero pronto per tirare quel colpo. Volevo sapere una cosa in più nella mia testa, e questo accade. E’ stato un errore mentale“. E sui record: “Avere un qualsiasi record all’Open è sempre qualcosa di davvero speciale. Penso di aver giocato molto bene negli ultimi due giorni“.

L’uomo che lo insegue, Collin Morikawa, su un cambio di ferro: “Ho cambiato semplicemente perché non riuscivo a trovare il centro della faccia. Stavo colpendo, la scorsa settimana, con ferri con cui semplicemente, di norma, non lo faccio, e il mio swing sembrava buono, ma è stata una enorme opportunità di imparare. La scorsa settimana volevo vincere, ma è saltato fuori che ho imparato molto di più, e questo mi ha aiutato molto per questa settimana“.

Ma il principale protagonista è ancora Bryson DeChambeau, o meglio le sue parole di ieri, per le quali è stato preso in giro da molti. Justin Thomas: “Mai avrei creduto che a colpire lo swing a più di 215 km/h sarebbe stata dura farlo per bene… pensereste che Mr Physics lo sappia!” E Brooks Koepka: “Amo il mio drive“. Poi, seriamente: “Dovevo andare là fuori e giocare un buon giro. Mi serve essere vicino, con due-tre colpi dalla leadership entrando nella domenica. Quindi devo fare la mia mossa, e devo farlo domani“.

Foto: LaPresse