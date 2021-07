British Open 2021: Collin Morikawa è Champion Golfer of the Year. Spieth 2°, Rahm torna numero 1 del mondo

Collin Morikawa conquista per la prima volta in carriera, a 24 anni, l’Open Championship. Al Royal St. George, il nativo di Los Angeles ripercorre le orme di Tiger Woods: è il secondo uomo, dopo di lui, a vincere due Major prima del compimento dei 25 anni. E’ il primo esordiente all’Open dal 2003 a conquistare il torneo, e lo fa grazie a uno score di -15 (265 colpi, 67 64 68 66). Con questo risultato, e con la conquista della Claret Jug, diventa anche numero 3 della classifica mondiale. Un trionfo meritato, soprattutto con la spettacolare sequenza di tre birdie di fila tra la buca 7 e la 9 cui si è aggiunto un quarto alla 14.

Il nuovo Champion Golfer of the Year precede di due colpi l’americano Jordan Spieth, che a causa di un paio di bogey nella fase iniziale non riesce a colmare il divario che lo divideva da Morikawa: per lui anche un eagle alla buca 7. Secondo podio all’Open per lui, oltre che quarta top ten.

L’altra notizia di giornata è che, grazie al terzo posto finale a -11 in coppia con il sudafricano Louis Oosthuizen (che aveva guidato per tutti i tre giri precedenti), Jon Rahm torna al numero 1 del mondo. Lo spagnolo rimonta tre posti, anch’egli con uno score di -4 oggi, e dopo una sola settimana si riprende la leadership globale; per Oosthuizen, invece, nonostante l’ultimo giro negativo c’è il ritorno nei primi 10 dell’OWGR dopo ben otto anni.

La quinta posizione se la prende il suo connazionale Dylan Frittelli, che con -9 precede uno dei quattro autori del miglior giro di giornata in -5, Brooks Koepka (gli altri sono Xander Schauffele, Bryson DeChambeau e Rickie Fowler, tutti piuttosto lontani), che chiude sesto assieme al canadese Mackenzie Hughes e riconferma la sua statura di uomo Major. Ottavo, e senza più leadership globale, Dustin Johnson: il suo -7 lo accompagna a Daniel Berger, Scottie Scheffler e allo scozzese Robert MacIntyre, un uomo da sette tagli passati in sette Major.

Chiude al 12° posto l’irlandese Shane Lowry (-6), detentore del titolo, che lo deve passare di mano, ma non lo fa senza comunque distinguersi: è la conferma di una forma che comunque sta ritrovando, dopo il quarto posto al PGA Championship che aveva posto fine a un lungo periodo di scarsa condizione. Il deluso di giornata è Corey Conners: il canadese cala da 4° a 15°, con un +3 sulle spalle.

Infine, è 59° il miglior amateur della competizione, premiato con la Silver Medal, ed è il tedesco Matthias Schmid, che chiude a +2. Con lui aveva passato il taglio, degli otto della categoria, solo il cinese Yuxin Liu, 74° a +6.

Foto: LaPresse