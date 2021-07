Nel torneo maschile di beach volley dei Giochi Olimpici di Tokyo, ottimo esordio per Paolo Nicolai e Daniele Lupo, capaci di avere la meglio, dopo un match tiratissimo, dei vice campioni mondiali Thole-Wickler con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-19, 15-13 i parziali). I nostri due portacolori torneranno in campo martedì 27 luglio per affrontare la coppia di casa Gottsu-Shiratori, mentre per il momento hanno avuto modo di raccontare le loro emozioni dopo la sfida odierna.

Le parole di Paolo Nicolai ai taccuini di FIPAV: “Dal campo è stata davvero una bella partita da giocare, tirata con le squadre che hanno giocato ad alto livello; è stato un bel modo di esordire e di tornare a giocare alle Olimpiadi. La partita è stata dura ma sinceramente credo che saranno poche le partite semplice così come sono poche le squadre che non sono a questo livello. Le partite sono tutte con punteggi molto vicini e questo la dice lunga sulla difficoltà del torneo; dobbiamo saperlo, essere consapevoli che sarà sempre così, ma per noi questa è la terza volta che siamo qui quindi questo potrebbe rappresentare un vantaggio alla fine. Noi siamo maggiormente consapevoli delle nostre capacità, ma a differenza delle altre volte ci sono davvero tante squadre che possono dire la loro, in tante possono andare a medaglia”

Le dichiarazioni di Daniele Lupo: “La medaglia di Rio rappresenta ormai un bellissimo ricordo ma dobbiamo pensare al presente; oggi abbiamo giocato molto bene e siamo felici di questo, ma era solo la prima e sappiamo che la strada è molto lunga. Le partite saranno tutte così, non potremo lasciare niente per strada”.

Foto: Lupo-Niccolai