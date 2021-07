Beach volley, Olimpiadi Tokyo: Daniele Lupo e Paolo Nicolai vincono ancora!

Esultano ancora Daniele Lupo e Paolo Nicolai: alle Olimpiadi di Tokyo gli azzurri del beach volley vincono anche il match della seconda giornata della Pool F contro la coppia di casa composta dai nipponici Yusuke Ishijima e Katsuhiro Shiratori. La coppia italiana vince in 37 minuti con il punteggio di 21-19 21-16.

Nel primo set gli azzurri vanno sotto inseguendo praticamente per tutto il parziale, poi i giapponesi si incartano sul più bello e gli azzurri sono bravi ad azzannare la preda, prima trovando l’aggancio a quota 18 e poi dimostrando maggior cinismo nelle fasi calde per il 21-19 in 20 minuti.

Nel secondo parziale si va avanti seguendo il cambio palla fino a metà parziale, poi è la coppia italiana ad allungare, ma gli azzurri sono bravi anche a non dare mai agli avversari la possibilità di rientrare, amministrando il margine fino alla vittoria per 21-16 in 17 minuti.

Foto: LaPresse