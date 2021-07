Simone Fontecchio è ufficialmente un nuovo giocatore del Baskonia. Quasi porte girevoli, dunque, in chiave italiana: per un Achille Polonara che esce in direzione Fenerbahce, un altro azzurro che entra in arrivo dall’Alba Berlino, che ha aiutato a conquistare il campionato tedesco.

Il venticinquenne pescarese resterà per tre anni in terra basca. Le sue statistiche della scorsa annata: in Basketball Bundesliga 11.9 punti e 3.4 rimbalzi di media, che diventano 10.6 e 3.4 in Eurolega, dove ha disputato 29 partite su 34.

Non solo: notevolissime le sue medie al Preolimpico di Belgrado, dove è stato tra i grandissimi protagonisti che hanno aiutato l’Italia a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo. Per lui 19.7 punti, 6.3 rimbalzi e il 54% da tre.

Si tratta della sua seconda avventura estera: prima di Berlino e Vitoria aveva giocato solo in Italia. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, è poi passato all’Olimpia Milano, tempo durante il quale è stato anche girato a Cremona, e infine si è trasferito a Reggio Emilia.

Quello di Fontecchio si presume non essere l’ultimo colpo di coda del Baskonia, che è in pressing su Wade Baldwin e ha già firmato sia Vanja Marinkovic che l’ex Avellino Matt Costello.

Credit: Ciamillo