Gregg Popovich utilizzerà Devin Booker, Khris Middleton e Jrue Holiday nella partita d’esordio degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Tokyo con la Francia. Questo è quanto emerge dalle intenzioni del coach già dei San Antonio Spurs, che in Texas ha costruito la propria leggenda e che, ora, vuole riscattare il settimo posto dei Mondiali di Cina 2019.

I tre giocatori citati sono stati grandi protagonisti delle NBA Finals, l’uno da sconfitto con i Phoenix Suns, gli altri due da vincitori con i Milwaukee Bucks. I tre raggiungeranno il Giappone via Seattle, e lo faranno con un volo privato in partenza in queste ore.

Queste le parole di Coach Pop a ESPN: “Non ho idea di come usarli. Non voglio mentire. Sto cercando di essere trasparente. Forse saranno ok per la partita e la fatica del viaggio li colpirà tra due giorni. Forse dovremmo giocare con loro nel primo tempo e vedere come vanno le cose“.

La questione dei tre NBA nelle Finals è solo l’ultima di una serie di situazioni che ha colpito Team USA, a partire dalle problematiche di squadra: Bradley Beal è stato colpito dal Covid-19, Kevin Love si è tirato indietro per scarsa forma. Al loro posto sono arrivati JaVale McGee e Keldon Johnson.

Foto: LaPresse