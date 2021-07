Basket oggi, Olimpiadi Tokyo: orari 26 luglio, tv, programma, streaming

Prosegue anche nella giornata di oggi 26 luglio il basket alle Olimpiadi di Tokyo. Nel torneo maschile debuttano le Nazionali inserite nel girone C (Argentina, Slovenia, Giappone e Spagna), che disputeranno quindi la prima giornata della fase eliminatoria. Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, la kermesse olimpica inizia proprio oggi con due match in programma.

Per il torneo maschile, il primo match odierno vede sfidarsi gli argentini vice-campioni del mondo, capitanati dall’intramontabile Luis Scola (il giocatore di Varese, infatti, disputa la sua sua quinta Olimpiade: è l’unico superstite della Generación Dorada vincitrice della medaglia d’oro ad Atene 2004) e i balcanici guidati dalla giovane stella Luka Doncic (campione d’Europa in carica con la sua Slovenia nel 2017 e oramai a suo agio oltreoceano in NBA con i Dallas Mavericks). Il giovane playmaker sloveno ha condotto la sua Nazionale ad aggiudicarsi il Preolimpico di Kaunas battendo i padroni di casa della Lituania, venendo premiato come MVP dal leggendario Arvydas Sabonis (ex stella lituana dell’allora URSS con un trascorso anche in NBA nei Portland Trail Blazers).

Nel secondo match di giornata, invece, il Giappone padrone di casa si troverà ad affrontare la Spagna, guidata in panchina da diversi anni oramai da Sergio Scariolo (il coach bresciano, nelle ultime annate Assistant Coach ai Toronto Raptors, siederà nella prossima stagione sulla panchina dei Campioni d’Italia della Virtus Bologna). Gli iberici sono annoverati tra i favoriti per la vittoria del torneo olimpico, dopo essere saliti sul podio a cinque cerchi nelle ultime due edizioni (argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016) e, soprattutto, dopo aver trionfato al Mondiale in Cina del 2019 (battendo l’Argentina nell’atto conclusivo per 95-75).

Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, sarà il girone A ad inaugurare la rassegna a cinque cerchi. Nella notte italiana (ore 3:00), infatti, scenderanno sul parquet della Saitama Super Arena di Tokyo la Corea del Sud e la Spagna. A seguire, invece, si sfideranno alle 10:20 ora italiana le campionesse d’Europa della Serbia e il Canada (le balcaniche sono in lizza per la vittoria del torneo olimpico).

La formula del torneo femminile è uguale a quella prevista per il maschile: le 12 nazionali in gara sono state inserite in tre gironi (A, B, C) da 4 squadre ciascuno con tre match in programma per la fase eliminatoria. Le prime due classificate di ogni gruppo e le migliori terze accedono ai quarti di finale, i cui abbinamenti verranno decisi da un sorteggio.

Qui di sotto riepiloghiamo il programma delle partite previste oggi sia del torneo maschile che del torneo femminile (gli orari fanno riferimento al fuso orario italiano). La diretta TV sarà garantita da Rai 2 all’interno del flusso olimpico previsto dalla testata. La diretta streaming sarà visibile su Discovery+, Eurosport Player e DAZN. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e per abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

BASKET, OLIMPIADI TOKYO, TORNEO MASCHILE: IL PROGRAMMA DI OGGI 26 LUGLIO

GIRONE C

Ore 6:40 Argentina-Slovenia

Ore 14:00 Giappone-Spagna

BASKET, OLIMPIADI TOKYO, TORNEO FEMMINILE: IL PROGRAMMA DI OGGI 26 LUGLIO

GIRONE A

Ore 3:00 Corea del Sud-Spagna

Ore 10:20 Serbia-Canada

DIRETTA TV – RAI 2

DIRETTA STREAMING – DISCOVERY+, EUROSPORT PLAYER, DAZN

