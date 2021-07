Dopo la conclusione di Australia-Germania, la sfida che ha definito in maniera completa il gruppo B delle Olimpiadi di Tokyo, è più chiara la situazione dell’Italia. Gli azzurri di Meo Sacchetti, tornati ai quarti alle Olimpiadi all’atto del ritorno dopo 17 anni, sanno già di essere secondi nel girone B.

Con Stati Uniti-Repubblica Ceca e le due partite del girone C tutte ancora da giocare, la situazione è la seguente: nel girone A la prima sfida citata definirà la seconda nel girone, nell’ultimo raggruppamento sarà invece Spagna-Slovenia a fare da discriminante. In breve, le due partite citate decideranno quale sarà la miglior seconda, che è un ruolo importante in quanto permette di essere tra le teste di serie nel sorteggio dei quarti di finale.

Se gli Stati Uniti batteranno, con qualsiasi punteggio, la Repubblica Ceca, saranno secondi. Se i cechi, invece, piazzeranno un’altra sorpresa olimpica e batteranno anch’essi Team USA, allora certamente non saranno teste di serie, perché per riuscirci dovrebbero avere almeno una differenza canestri positiva e almeno di +17 (quella dell’Italia è +16). In breve, la Repubblica Ceca dovrebbe vincere di 31 punti. E nessuno si è mai neanche avvicinato a un tale divario con gli americani.

Passiamo ora al girone C: Spagna-Slovenia definisce, sostanzialmente, il primo e il secondo posto. Nel caso in cui vincesse la Spagna, la Slovenia per andare dietro all’Italia dovrebbe perdere di 38 punti, qualcosa di fondamentalmente inverosimile. Più facile che Luka Doncic e compagni battano la compagine guidata da Sergio Scariolo di 6 o più punti, cosa che costerebbe con certezza il ruolo di miglior seconda agli iberici. Per questi verdetti bisognerà però attendere circa mezzogiorno di domani

In breve, andiamo a riepilogare schematicamente le possibilità:

SE GLI STATI UNITI VINCONO: Italia certamente non testa di serie nel sorteggio.

SE LA REPUBBLICA CECA E LA SPAGNA VINCONO: Italia testa di serie (miglior seconda) se la Spagna batte la Slovenia di 38 o più punti e la Repubblica Ceca non supera gli Stati Uniti di 31 o più punti.

SE LA REPUBBLICA CECA E LA SLOVENIA VINCONO: Italia testa di serie (miglior seconda) se la Slovenia batte la Spagna di 6 o più punti e la Repubblica Ceca non supera gli Stati Uniti di 31 o più punti.

Da ogni discorso sono escluse Francia e Australia, che sono già prime e, per questo, teste di serie nei loro raggruppamenti. Se le combinazioni di risultati fossero favorevoli all’Italia, questa eviterebbe sia le due squadre citate che l’eventuale vincitrice del girone C (più probabilmente la Slovenia della Spagna). Gli azzurri, del resto, eviterebbero comunque i Boomers poiché è vietato per squadre dello stesso gruppo ritrovarsi nei quarti. In sintesi:

SE GLI STATI UNITI VINCONO: Italia contro una tra Francia, Stati Uniti e Slovenia o Spagna.

SE LA REPUBBLICA CECA E LA SPAGNA VINCONO: Italia testa di serie, con Repubblica Ceca, Stati Uniti, Slovenia e l’ulteriore miglior terza nell’altra urna (se sarà Germania, non potrà affrontare l’Italia).

SE LA REPUBBLICA CECA E LA SLOVENIA VINCONO: Italia testa di serie, con Repubblica Ceca, Stati Uniti, Spagna e l’ulteriore miglior terza nell’altra urna (se sarà Germania, non potrà affrontare l’Italia).

Credit: Ciamillo