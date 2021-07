Basket femminile: Italia, quarta vittoria negli European Challengers Under 20 2021. Primo posto assicurato, battuta la Lettonia

In questa strana estate in cui vanno in scena gli European Challengers, cinque minitornei alternativi rispetto ai veri e propri Europei giovanili, l’Italia coglie la sua quarta vittoria con la selezione femminile Under 20 in quel di Sofia. Battuta la Lettonia per 56-44 con buone prestazioni a rimbalzo di Meriem Nasraoui (13) e realizzativa di Alessandra Orsili (11 punti).

Le azzurre sono già certe del primo posto perché la sola squadra che può raggiungerle, il Belgio, ci ha già perso. Domani l’ultimo impegno con la Germania alle 13:00, che è utile solo alle tedesche per provare a chiudere bene.

L’Italia, allenata da Sandro Orlando, disputa soprattutto un ottimo terzo quarto, dopo che nei primi due è soprattutto Mikelsone a fare il bello e il cattivo tempo sui due lati del campo per le lettoni. Nel citato terzo periodo, il parziale è di 16-5 per l’Italia, guidata sì dal suo asse play-pivot, ma anche da un’ottima Silvia Pastrello, per cui il plus-minus di +19 è descrizione dell’impatto sul parquet ancor più di altri numeri. L’ultimo periodo è pura amministrazione.

Negli altri quattro tornei che si stanno svolgendo in giro per l’Europa, sono ancora diverse le situazioni non completamente definite. Va ricordato che in questa fattispecie non viene assegnato, data la natura particolare di questi raggruppamenti in piccolo, alcun titolo di Campione d’Europa.

ITALIA-LETTONIA 56-44

ITALIA Orsili 11 (4/7, 1/2), Mazza 6 (1/5, 1/3), Frustaci ne, Leonardi 6 (3/5, 0/2), D’Angelo 4 (2/3), Pastrello 7 (1/6, 0/1), Grattini (0/1, 0/1), Ronchi 7 (1/2, 1/2), Gatti 1 (0/3), Savatteri 2 (1/2), Nasraoui 6 (3/11), Egwoh 6 (2/6). All. Orlando

LETTONIA Nulle 3, Trankale 6, Vihmane 9, Klescova, Meldere ne, Maurina ne, Jasa, Mikelsone 14, Siceva 4, Priede 2, Leimane 1, Loceniece 5. All. Zibarts

Foto: fiba.basketball