Basket: Bradley Beal fuori dalle Olimpiadi di Tokyo, gli Stati Uniti a caccia del sostituto

Bradley Beal fuori dalle Olimpiadi di Tokyo. Questo il responso finale: la stella dei Washington Wizards fa i conti con la dura realtà di una positività al Covid-19 che gli è toccata in sorte mentre si trovava a Las Vegas in ritiro con la squadra, già priva di tre giocatori, che sono quelli che stanno disputando le NBA Finals, e ora anche di Jerami Grant. Anche lui, infatti, è finito nel protocollo anti-Covid, pur non essendo positivo.

Si pone ora il problema del sostituto: girano parecchi nomi, da Julius Randle a Christian Wood, ma di sicuro non Darius Garland e Keldon Johnson, i facenti parte del Select Team che si sta allenando con la squadra olimpica, perché ritenuti non all’altezza.

Jerry Colangelo, direttore di Team USA, è alla caccia di questo sostituto, ma sa benissimo che non sarà possibile trovare uno del livello di Beal. Semmai, la preoccupazione è riguardante la forma del sostituto, che si spera non sia precaria.

Nel frattempo, a causa di tutti questi problemi, la seconda sfida con l’Australia è stata annullata. Difficile, del resto, scendere in campo con soli sette giocatori disponibili a roster. Per la squadra di Gregg Popovich la strada verso Tokyo è più in salita che mai.

Foto: LaPresse