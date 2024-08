LIVE Usa-Serbia 95-91 Olimpiadi Parigi in DIRETTA: rimonta del Dream Team che ritrova la Francia in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.48 Nonostante una gara condotta quasi interamente davanti la Serbia si arrende agli Usa nell’ultimo quarto. 36 i punti di Steph Curry con 9 triple che portano la squadra di Steve Kerr in finale per l’oro dove il Dream Team ritroverà la Francia come a Tokyo. Per il bronzo la Serbia se la vedrà con la Germania.

FINISCE QUI!

95-91 2/2 Curry, si chiude probabilmente qui il match.

Fallo su Curry.

Testata in attacco di Curry non sanzionata dagli arbitri, 8″ sul cronometro.

93-91 Jokic trova il -2 con 18″ da giocare.

93-89 Piazzato di Durant.

91-89 Dentro il libero aggiuntivo, 40″ sul cronometro.

91-88 Canestro di Bogdanovic con il fallo subìto da Embiid, la Serbia prova a crederci fino alla fine.

91-86 Va in campo aperto Curry, +5 Usa, siamo vicini ai titoli di coda.

89-86 Penetrazione di Lebron James. Ormai la Serbia è alle corde.

87-86 CURRY NON PERDONA! Usa avanti per la prima volta dal primo quarto.

Comoda tripla fallita da Dobric.

84-86 SCHIACCIATA di Petrusev, la squadra di Pesic rimette la testa avanti, 3’05” da giocare.

Non sono bastati 36 minuti praticamente perfetti alla Serbia che ora dovrà giocarsi tutto in un finale in cui l’inerzia sarà tutta dalla parte di Team Usa.

84-84 Penetrazione di Lebron James.

82-84 Piazzato di Embiid, Usa a -2.

80-84 Gioco da tre di Embiid, 4’50” da giocare.

77-84 Fenomenale a rimbalzo Milutinov poi c’è l’appoggio di Jokic.

77-82 Jumper di Embiid.

75-82 Tap-in al volo di Milutinov.

75-80 Durant sfonda quota 500 punti alle Olimpiadi. 6’21” da giocare.

73-80 Piazzato di Bogdanovic. La Serbia c’è ancora.

73-78 TRIPLA DI BOOKER! Sei punti in due secondi di Booker per Team Usa che torna a -5.

70-78 DURANT! Tripla con il fallo su David, sarà extra-possesso Usa.

67-78 JOKIC! E’ il momento dei fuoriclasse, canestro con fallo subìto.

65-76 James trova una giocata delle sue.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

63-76 Arrivano i primi due della partita di Durant.

61-76 Dentro il libero aggiuntivo, +14 Serbia.

61-75 GUDURIIIIIIIICCCC!!!! Tripla con il fallo di White, potenziale gioco da quattro.

61-72 2/2 per il giocatore del Fenerbahce.

Fallo di Edwards sulla partenza di Guduric.

61-70 TRIPLA di Micic, la Serbia rimane dentro la partita.

61-67 Rimbalzo vincente di Davis, 1’47” per chiudere il terzo quarto.

59-67 Micic da centro area.

Passi di Jokic, sembra che stia girando l’inerzia del match in favore della squadra di Steve Kerr.

59-65 Holiday dall’angolo, Usa a -6.

56-65 CURRY RISPONDE! Usa a -9 con 3’47” da giocare nel terzo quarto.

53-65 ANCORA DOBRIC DA TRE!

53-62 TRIPLA di Curry, 6’34” da giocare.

50-62 DOBRIC DA TRE!

49-59 SCHIACCIATA a due mani di Embid.

47-59 Tiro in corsa di Jokic.

47-57 TRIPLA di Bogdanovic.

47-54 Un libero di James.

46-54 Tripla centrale di Embid.

22.02 INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.48 Si chiude un primo tempo super per la Serbia di coach Pesic che trascinata dai 15 punti di un impeccabile Avramovic va al riposo sul +11 contro un Team Usa riuscito a ricucire uno strappo che per diversi minuti era stato anche più largo. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

43-54 Gioco da tre di Lebron James.

40-54 AVRAMOVIC! Non sta sbagliando nulla il giocatore del CSKA.

40-51 TRIPLA frontale di Curry,

37-51 1/2 Avramovic.

Fallo di Edwards sulla penetrazione di Avramovic, liberi Serbia.

37-50 AVRAMOVIC DA TRE! 3/4 per il serbo dall’arco.

37-47 SCHIACCIATA DI EMBID! Time out Serbia con gli Usa di nuovo a -10.

35-47 JAMES DA TRE!

32-47 TRIPLA di Bogdanovic, nuovo +15 serbo.

32-44 Petrusev dopo il rimbalzo offensivo, 4’11” per chiudere il terzo quarto.

32-42 TRIPLA dall’angolo di Embid, è bastato qualche secondo agli USA per riaprirla, -10.

29-42 Booker realizza trovando il fallo di Petrusev.

27-41 Assist di Holiday per Embid che interrompe l’emorragìa.

25-41 Jokic nel pitturato.

25-39 Milutinovic lavora bene sotto canestro, c’è solo la squadra di Pesic in campo, time out Team Usa.

25-37 TRIPLA di Micic, massimo vantaggio Serbia sul +12.

25-34 TRIPLA di Guduric.

25-31 Piazzato di Edwards.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

23-31 Bogdanovic anticipa la sirena del primo quarto.

23-29 Altro libero di Petrusev.

23-28 Un libero di Petrusev.

23-27 +4 Serbia quando manca 1’29” per chiudere il primo quarto di gara.

19-25 Un libero di Davis.

18-25 Liberi di Jokic, +7 Serbia con 3’29” da giocare nel primo quarto.

18-23 AVRAMOVIC DALL’ARCO! Primo quarto scoppiettante.

18-20 LEBRON JAMES! Tripla per presentarsi nel match.

15-16 TRIPLA di Bogdanovic, per ora la Serbia risponde colpo su colpo.

15-13 CURRY DA TRE! Contro-parziale immediato del Dream Team che si riporta avanti, 5’46” da giocare.

6-10 TRIPLA di Dobric.

6-7 Un libero di Booker.

5-7 Anche Nikola Jokic si iscrive al tabellino del match.

5-5 CURRY DA TRE!

2-5 TRIPLA di Petrusev.

2-2 Assist di Avramovic per Bogdanovic.

2-0 I primi punti del match sono di Steph Curry.

21.00 SI PARTE!

20.58 E’ il momento degli inni nazionali.

20.50 Dieci minuti alla palla a due di un match in cui il Team Usa di coach Steve Kerr partirà con i favori del pronostico.

20.45 Le due squadre si sono già affrontate nel corso del girone di qualificazione con gli Usa riusciti ad imporsi 110-84 sulla nazionale balcanica.

20.40 Si partirà alle ore 21.00 alla “Bercy Arena” di Parigi, vedremo chi raggiungerà la Francia nella finale per l’oro.

20.35 Buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Usa-Serbia, semifinale del torneo olimpico di basket.

E’ stato un percorso fino a qui impeccabile quello degli Usa, mai andati sotto la vittoria con 15 punti di vantaggio. Ai quarti di finale Lebron James e compagni hanno regolato 122-87 il Brasile e per andare a difendere l’oro in finale dovranno superare l’ostacolo Serbia. Le due squadre si sono già affrontate nel corso del girone di qualificazione con gli Usa riusciti ad imporsi 110-84 sulla nazionale balcanica.

Serbia protagonista invece di una clamorosa rimonta ai quarti con l’Australia, gli uomini di coach Svetislav Pesic hanno rimontato dal -24 del secondo quarto gli “Aussie” arrivando a regalarsi la semifinale (e comunque vada a finire una finale per le medaglie) con un 95-90 all’overtime grazie ad una prestazione a dir poco maiuscola di Nikola Jokic, mvp con 21 punti e 14 assist realizzati.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Usa-Serbia, match valido per le semifinali del torneo olimpico di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 21.00 alla “Bercy Arena” di Parigi, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.