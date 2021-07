Baseball, Serie A 2021: la poule salvezza continua con Verona e Longbridge sugli scudi

Si è conclusa la quarta giornata relativamente alla poule salvezza della Serie A 2020-2021. Non si è trattato di una di quelle settimane facilissime per quanto riguarda il mondo del batti e corri nostrano, per varie ragioni, ma andiamo a scoprire quanto accaduto.

Nella giornata odierna, il girone D vede il Longbridge colpire due volte sull’Academy of Nettuno, 12-4 e 18-10. Risponde Paternò, che demolisce Montefiascone nell’unica gara odierna con un rotondo 12-2.

Nel girone A, invece, Senago non si riprendono il primo posto: a Settimo Torinese vince la prima per 0-7, ma perde 6-0 la seconda. Milano 1946 e Brescia si scambiano egualmente la vittoria (3-2 e 5-6 i due risultati).

Il girone B trova in Verona la squadra capace di dare una bella sterzata, con il doppio urrà per 11-0 e 8-6; Cervignano travolge Castellana 10-0 nella prima, ma perde 1-4 nella seconda. Infine, il girone C fa segnare due sfide incertissime tra Oltretorrente e Sala Baganza, finite 2-0 e 2-3, ed è questa l’unica sfida di oggi del raggruppamento.

TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA POULE SALVEZZA

Foto: FIBS / PhotoBass