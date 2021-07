Baseball, Serie A 2021: due su due per Collecchio, San Marino cade contro Macerata

Prosegue con il secondo turno la poule Scudetto della Serie A di baseball 2021, con la Camec Collecchio capace di raggiungere il Parma Clima al secondo posto del girone A, sconfiggendo un arcigno Cagliari. Con due big inning da sei punti gli emiliani si sono aggiudicati 16-9 gara-1, ripetendosi poi nel secondo incontro per 3-2, grazie al triplo di Pesotto, nonostante un minor numero di valide messo a segno.

Seconda sconfitta della stagione per San Marino, piegato 7-3 dalla Hotsand Macerata nel primo match della giornata, con i ragazzi del Titano che non hanno poi concesso punti, realizzando dodici valide nell’8-0 con cui si è conclusa gara-2. Due su due invece per Nettuno, con i punteggi di 10-1 e 5-3 sul campo di Godo.

I risultati del 2° turno della poule scudetto.

Gir. A: UnipolSai Bologna-Parmaclima 12-4, Parmaclima-UnipolSai 2-10, Collecchio-Cagliari 16-9, 3-2.

Class. Bologna (4-0) 1000; Parma e Collecchio (2-2) .500; Cagliari (0-4) 0.

Gir. B: Godo-Nettuno 1-10, 3-5, San Marino-Hotsand Macerata 7-3, 8-0

Class. Nettuno e San Marino (4-0) 1000; Godo e Macerata (0-4) 0.

Nel girone A della poule salvezza si registra il doppio successo per 5-3 e 4-3 della Farma Crocetta Parma sulla Ecotherm Brescia, mentre nel secondo raggruppamento Bolzano e Verona si sono spartite la posta in palio, con i parziali di 7-5 e 0-8. Doppietta anche per la Comcor Modena, giustiziera 11-2 e 4-0 della OM Valpanaro Athletics Bologna, con il quadro completato dalle vittorie di Erba Vita New Rimini e Fontana Ermes Sala Baganza nello scontro diretto per 8-11 e 5-2.

I risultati del 2° turno della poule salvezza

Gir. A: Farma Crocetta Parma-Ecotherm Brescia 5-3, 4-3

domenica Senago-Milano, Settimo-Campidonico Torino.

Gir. B: Bolzano-Tecnovap Verona 7-5, 0-8

domenica Itas Mutua Rovigo-Sultan Cervignano, Metalco Dragons Castellana-New Black Panthers Ronchi.

Gir. C: Erba Vita New Rimini-Fontana Ermes Sala Baganza 8-11, 5-2, Comcor Modena-OM Valpanaro Athletics Bologna 11-2, 4-0

domenica Panamed Lancers-Ciemme Oltretorrente.

Gir. D: Paternò Red Sox-Fiorentina 16-7, gara2 domenica

domenica Academy Nettuno-Ecopolis Bbc Grosseto, Longbridge Bologna-WiPlanet Montefiascone.

Classifiche

Gir. A: Crocetta (3-0) 1000; Senago (2-0) 1000; Settimo (1-1) .500; Brescia (1-3) .250; Milano (0-1), Torino (0-2) 0.

Gir. B: Bolzano, Verona (2-2) 500; Cervignano, Castellana, Ronchi, Rovigo (1-1) .500).

Gir. C: Modena (4-0) 1000; Oltretorrente (2-0) 1000; Lancers (1-1) 500; New Rimini, Athletics e Sala Baganza (1-3) 250.

Gir. D: Longbridge (2-0) 1000; Paternò (2-1) .667; Academy, Grosseto, Montefiascone (1-1) .500; Fiorentina (0-3) 0.

Da recuperare: Farma Crocetta-Milano.

Foto: FIBS