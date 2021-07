ATP Umago 2021, Gianluca Mager si spegne per mezzora e Daniel Altmaier ne approfitta: tedesco ai quarti

Gianluca Mager saluta Umago agli ottavi di finale. Il ligure, numero 8 del tabellone, viene sconfitto in tre set dal tedesco Daniel Altmaier (4-6 6-1 7-5 in un’ora e cinquanta minuti). Il settantacinquesimo giocatore delle classifiche mondiali paga un set e mezzo di completa assenza, in cui viene preso a pallate dal qualificato; il tedesco ottiene così il primo quarto di finale nel circuito maggiore del suo 2021.

Match solido in avvio, e anche abbastanza rapido. Mager si deve subito mettere sulla difensiva per annullare una prima palla break, ma è l’unica chance di stravolgimenti degli equilibri per una buona mezzora: il servizio diventa la chiave, Altmaier mette in campo quattro aces ma nell’ultimo gioco perde la prima di servizio. L’azzurro non si fa pregare e concretizza l’unica palla break, che gli vale anche il set.

Ma, dopo un’apertura incoraggiante di seconda frazione, il ligure si perde per strada. Va sotto 2-1 e servizio e da lì svanisce dal campo, perdendo la seconda frazione in 28 minuti; la striscia negativa si allunga fino al 9-0, con il tedesco che può permettersi di gestire un altro turno di servizio di vantaggio.

Gianluca riprende confidenza con i propri colpi e con un settimo gioco di enorme caparbietà rimette la partita in equilibrio. Diventa una lotta intensa, in cui entrambi i giocatori si fanno sentire vocalmente in ogni punto messo a segno. Ma il primo a cedere nel braccio di ferro è Mager, che va sotto 0-40 nel dodicesimo gioco, con Altmaier che chiude al secondo match point.

Se nel primo set l’azzurro aveva servito bene, nel secondo ha una resa assai bassa nel fondamentale, con soli undici punti vinti su ventisette; non è andata meglio in risposta, con un 4/17 complessivo. In generale è qui che Altmaier ha dominato, concedendo soltanto 18 punti su 70 confermandosi un ottimo giocatore in battuta.

Foto: LaPresse