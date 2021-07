ATP Newport 2021, Kevin Anderson piega la resistenza di Jenson Brooksby in finale

La finale del torneo ATP Newport 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero la Hall of Fame Open, giocata sull’erba outdoor statunitense, sorride al numero 8 del seeding, il sudafricano Kevin Anderson, che supera lo statunitense Jenson Brooksby per 7-6 (8) 6-4 in due ore e tredici minuti di gioco.

Nel primo set il sudafricano manca due palle break nel quarto game, poi lo statunitense a sua volta ne manca due nel settimo ed una nell’undicesimo gioco. Si va così al tie break, anche questo molto combattuto, ed Anderson, che recupera per due volte un minibreak di ritardo, alla seconda occasione (e dopo aver annullato due set point), chiude in proprio favore per 10-8 dopo 78 minuti di gioco.

Nella seconda frazione tutto si decide in avvio, con il break a quindici centrato da Anderson nel primo game che indirizza il parziale, dato che poi il sudafricano non concede alcuna occasione di rientro allo statunitense, vincendo per 6-4 dopo 55 minuti.

Le statistiche indicano il predominio dei servizi: 16-6 per il sudafricano nel conto degli ace, 81% contro 77%, sempre per Anderson, di punti con la prima in campo. Alla fine il conto dei punti vinti recita 83-78 per il sudafricano, il quale è il solo a sfruttare una palla break (entrambi i giocatori ne hanno avute tre).

RISULTATI ATP 250 NEWPORT 18 LUGLIO (SINGOLARE)

Kevin Anderson batte Jenson Brooksby 7-6 (8) 6-4

Foto: lev radin / Shutterstock.com