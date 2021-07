ATP Newport 2021: Alexander Bublik si impone su Ivo Karlovic, avanzano i redivivi Jack Sock e Kevin Anderson

L’erba continua ad essere protagonista nel suo ultimo appuntamento a Newport. Giornata tutta dedicata agli ottavi di finale nel torneo del Rhode Island, arrivato all’edizione numero 45; avanza il numero 1 del seeding Alexander Bublik, finalista due anni fa, che aveva un match assai complicato contro Ivo Karlovic, tre volte all’ultimo atto e vincitore nel 2016; il croato resiste col servizio nei primi due set, per poi cedere nel terzo, dove è il kazako a vestire i suoi panni concedendogli soltanto due punti in risposta.

Rimanendo in ambito big server, da registrare il convincente successo di Kevin Anderson, che doma Sebastian Ofner in due set: una brutta giornata per l’austriaco, che vince solo 11 punti in risposta, addirittura soltanto uno quando il suo avversario metteva in campo la prima di servizio, e diciotto aces. Avanza anche Jack Sock che ci ha preso gusto dopo aver battuto Alex Bolt nel primo turno: sotto i suoi colpi cade anche Yoshihito Nishioka, testa di serie numero 3. Chissà che questo torneo non possa segnare una svolta per l’ex top 10.

Nella giornata di oggi però le sorprese sono state tante: il taiwanese Jason Jung ha maltrattato Tennys Sandgren con un doppio 6-2 in nemmeno 70 minuti, mentre Vasek Pospisil, quarto favorito del seeding ma mai stato un grande ‘erbivoro’, è crollato con il tedesco Peter Gojowczyk, mentre nel derby statunitense Jenson Brooksby ha ragione di Denis Kudla in un braccio di ferro lungo due ore e ventiquattro minuti. In chiusura invece, Maxime Cressy sorprende Sam Querrey in un derby statunitense risolto al terzo set; per il giustiziere di Paolo Lorenzi è la quarta vittoria nel circuito maggiore del suo 2021.

ATP NEWPORT 2021, RISULTATI 14 LUGLIO

J. Brooksby b. D. Kudla 6-3 4-6 7-5

K. Anderson b. S. Ofner 7-5 7-6

J. Thompson b. Y. Sugita 6-0 6-2

A. Bublik b. I. Karlovic 7-6 4-6 6-1

J. Jung b. T. Sandgren 6-2 6-2

P. Gojowczyk b. V. Pospisil 6-3 6-3

J. Sock b. Y. Nishioka 6-2 6-3

M. Cressy S. Querrey

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Oscar Barroso