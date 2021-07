ATP Los Cabos 2021, Taylor Fritz e Cameron Norrie ai quarti di finale

Esauriti gli ottavi di finale sul cemento di Los Cabos, sede dell’ATP250 in Messico. Conferme sono arrivate da parte di Cameron Norrie e di Taylor Fritz, a segno negli ottavi.

Il britannico si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 contro lo svedese Elias Ymer, dando seguito alle credenziali di cui godeva inizialmente. Per Norrie il prossimo incrocio sarà contro l’americano Ernesto Escobedo (n.182 del ranking), vittorioso nel derby statunitense contro Denis Kudla (n.107 del ranking) per 6-4 7-6 (9).

Più sofferto il successo di Fritz (n.37 del ranking): lo statunitense, lontano dalla miglior condizione anche per l’operazione subita poco prima di Wimbledon, è stato costretto ad andare al terzo set contro l’ucraino Illya Marchenko (n.161 del ranking): 6-1 6-7 (9) 7-5 lo score in favore dello statunitense. Sul suo cammino ci sarà l’insidioso Steve Johnson (n.83 ATP) che ha regolato sul punteggio di 7-6 (4) 6-3 il giapponese Uchiyama (n.119 del ranking).

Missione compiuta per l’americano John Siner e l’australiano Jordan Thompon. Long John ha battuto il russo Evgeny Donskoy (n.157 del ranking) per 7-5 3-6 7-6 (5) e nei quarti affronterà l’australiano Alex Bolt (vittoria contro Gomez per 6-4 7-6 (11)). Thompson, da par suo, ha dovuto impegnarsi non poco per fiaccare la resistenza dell’austriaco Sebastian Ofner (n.165 del ranking): 3-6 6-4 7-5 il punteggio in favore dell’aussie. Il n.63 del mondo se la dovrà vedere con il talentuoso americano Brandon Nakashima (n.134 del ranking), che ha sconfitto il connazionale Sam Querrey (n.70 del mondo) per 6-3 6-4.

Foto: LaPresse