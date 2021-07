Il primo turno del torneo ATP Los Cabos 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Mifel Open, scattato sul cemento outdoor messicano, è iniziato nella notte italiana con i primi sei match e si completerà domani con altri sei. Non ci sono più azzurri in tabellone dopo l’odierna eliminazione di Andreas Seppi.

L’azzurro, testa di serie numero 7, viene infatti rimontato e battuto dall’australiano Alex Bolt, che si impone per 0-6 6-2 6-3 in un’ora e trentotto minuti di gioco, con l’oceanico che conquista anche un numero superiore di punti, 71 contro i 65 dell’italiano.

Altra rimonta vincente è quella dello statunitense Denis Kudla ai danni della wild card australiana Thanasi Kokkinakis, superata per 4-6 7-6 7-6, mentre si risolve anzitempo il derby austriaco, dato che Sebastian Ofner approfitta del ritiro del connazionale Jurij Rodionov, giunto col primo avanti 6-3 3-1.

Servono tre partite per decidere il derby statunitense, con Brandon Nakashima che batte Jeffrey John Wolf per 6-3 6-7 6-2, mentre ne bastano due al russo Evgeny Donskoy per battere il tennista di Cina Taipei Jason Jung, superato per 6-1 6-4, ed allo statunitense Steve Johnson per eliminare il messicano Gerardo Lopez Villasenor, battuto per 7-6 6-2.

RISULTATI ATP 250 LOS CABOS 19 LUGLIO (SINGOLARE)

20 Lug – 06h05 Denis Kudla batte Thanasi Kokkinakis 4-6 7-6 7-6

20 Lug – 04h05 Steve Johnson batte Gerardo Lopez Villasenor 7-6 6-2

20 Lug – 02h00 Sebastian Ofner batte Jurij Rodionov 6-3 3-1 ritiro

20 Lug – 03h30 Brandon Nakashima batte Jeffrey John Wolf 6-3 6-7 6-2

20 Lug – 02h05 Alex Bolt batte Andreas Seppi 0-6 6-2 6-3

20 Lug – 02h00 Evgeny Donskoy batte Jason Jung 6-1 6-4

Foto: LaPresse