ATP Amburgo 2021: sorteggiato il tabellone. Tsitsipas prima testa di serie con wild card, Gianluca Mager unico italiano

Si è tenuto quest’oggi il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP 500 di Amburgo, che segna il breve ritorno del circuito ATP sulla terra rossa prima dello spostamento completo verso le superfici veloci. Sono in 28 di scena al Rothenbaum, fino al 2008 sede di un celebre Masters Series (com’erano al tempo noti i Masters 1000) prima che la licenza se la prendesse Madrid con la mano economica di Ion Tiriac.

Prima testa di serie è Stefanos Tsitsipas: il greco, dopo aver fatto un autentico buco nell’acqua (per la terza volta) a Wimbledon uscendo all’esordio, usufruisce di una wild card, grazie alla quale potrà giocare anche in doppio con il fratello Petros (coppia che, ad ogni modo, alle Olimpiadi non vedremo). Si tratta della sua seconda presenza ad Amburgo: nel 2020 era arrivato in finale, sconfitto dal russo Andrey Rublev, quest’anno assente.

Un solo italiano al via: dopo il cambio di programmazione di Lorenzo Sonego (ma anche di diversi altri, da Auger-Aliassime a Karatsev, passando per Fucsovics), è Gianluca Mager a difendere i colori azzurri. Esordirà con un qualificato o un lucky loser.

Al via c’è un ex campione di questo torneo, ed è il georgiano Nikoloz Basilashvili, che l’ha vinto nel 2018 (a sorpresa e partendo dalle qualificazioni) e nel 2019 (un po’ meno a sorpresa, su un Rublev ancora in procinto di lanciarsi verso le altissime sfere).

ATP 500 AMBURGO: IL TABELLONE

Tsitsipas (GRE) (1) (WC)-Bye

Qualificato/Lucky Loser-Koepfer (GER)

Munar (ESP)-Kohlschreiber (GER) (WC)

Altmaier (GER) (WC)-Krajinovic (SRB) (6)

Basilashvili (GEO) (3)-Bye

Moutet (FRA)-Bedene (SLO)

Kuhn (ESP)-Qualificato/Lucky Loser

Djere (SRB)-Struff (GER) (7)

Paire (FRA) (8)-Berankis (LTU)

Qualificato/Lucky Loser-Qualificato/Lucky Loser

Delbonis (ARG)-Qualificato/Lucky Loser

Bye-Ramos-Vinolas (ESP) (4)

Lajovic (SRB) (5)-Pouille (FRA)

Mager (ITA)-Qualificato/Lucky Loser

Qualificato/Lucky Loser-Lopez (ESP)

Bye-Carreno Busta (ESP) (2)

Foto: LaPresse