ATP Amburgo 2021, prima giornata: Benoit Paire torna al successo. Baez sorprende Moutet

Andata agli archivi la prima giornata del torneo ATP di Amburgo, che segna un breve ritorno della terra battuta nel panorama tennistico internazionali. Quattro partite valide per il primo turno in Germania, con Stefanos Tsitsipas che ha tutta l’intenzione di cancellare la sua breve avventura in quel di Wimbledon.

Quest’oggi l’unica testa di serie impegnata era Benoit Paire, ottavo giocatore del seeding, con il francese che è tornato al successo dopo più di due mesi: deve ringraziare l’infortunio di Ricardas Berankis poco prima del tie-break del primo set, una scavigliata che lo ha messo fuori gioco mentre stava facendo partita pari con il suo avversario.

Avanza un po’ a sorpresa il lucky loser argentino Sebastian Baez, che dopo aver preso il posto in tabellone per il forfait di Aljaz Bedene ottiene la prima vittoria della sua storia nel circuito maggiore. Ed è una vittoria di quelle roboanti, lasciando soltanto tre game a Corentin Moutet, numero 89 delle classifiche mondiali. Nella sfida tra Jaume Munar e Philipp Kohlschreiber vince l’esperienza del tedesco, mentre il brasiliano Thiago Seyboth Wild supera in tre set la wild card spagnola Nicolas Kuhn.

ATP AMBURGO 2021, RISULTATI 12 LUGLIO

T. Seyboth Wild b. N. Kuhn 1-6 6-1 6-2

S. Baez b. C. Moutet 6-1 6-2

P. Kohlschreiber b. J. Munar 7-6 6-4

B. Paire b. R. Berankis 6-6 RIT.

Foto: LaPresse