L’atletica leggera italiana festeggia il secondo oro odierno agli Europei under 23 in corso a Tallinn, in Estonia: nei 200 metri piani femminili, infatti, vince Dalia Kaddari, che diventa anche la terza italiana più veloce di sempre, a soli 0″08 dal record di Libania Grenot.

L’azzurra trionfa con il crono di 22″64, con un vento di -0.4, sfiorando il record italiano di 22″56. La ventenne, tesserata per le Fiamme Oro, lima 0″22 al suo vecchio personale di 22″86 e batte la tedesca Sophia Junk, seconda in 22″87, e la francese Gemima Joseph, terza in 22″97.

Foto: FIDAL / Colombo