Arrampicata sportiva, Olimpiadi Tokyo: le favorite della gara femminile. Garnbret contro tutte, Rogora ci prova

L’arrampicata sportiva farà il suo storico debutto a cinque cerchi in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Questo sport assegnerà due titoli ai Giochi (uno per sesso), attraverso il format della combinata: per stilare la classifica verranno presi in considerazione i risultati ottenuti nelle tre specialità (lead, boulder, speed).

Tra le donne, invece, il pronostico della vigilia pende inevitabilmente dalla parte della slovena Janja Garnbret, Campionessa del Mondo di combined nelle ultime quattro edizioni e grande stella di lead (tre volte iridata) e boulder (un titolo mondiale). La 22enne appare oggettivamente imbattibile, anche se non mancano di certo avversarie di spessore come ad esempio le giapponesi Miho Nonaka e Akiyo Noguchi, la britannica Shauna Coxsey, l’austriaca Jessica Pilz, la russa Iuliia Kaplina e la slovena Mia Krampl.

La nostra Laura Rogora può essere una outsider: ha vinto in Coppa del Mondo a Chamonix nel lead e ha il passo per dire la sua, anche se salire sul podio sarebbe davvero un’impresa vista la caratura delle rivali. L’azzurra dovrà essere impeccabile nell’amato lead, portare a casa un risultato di rilievo nel non disdegnato boulder e poi cercare di difendersi nel poco congeniale speed: non è impossibile, deve crederci fino in fondo per ritaglairsi un posto nella storia.

