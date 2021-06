WTA Eastbourne 2021, semifinaliste tutte in tre set. Giorgi al terzo, poi tre vittorie in rimonta

Quattro semifinaliste, nessuna testa di serie. Il torneo WTA 500 di Eastbourne conferma l’andazzo del tennis femminile, da sempre aperto a qualsiasi tipologia di sorpresa. Così può accadere che Aryna Sabalenka, numero 4 al mondo e prima testa di serie in Inghilterra, possa perdere da Camila Giorgi in tre set; l’azzurra sta giocando un tennis di alto livello e lo conferma anche quest’oggi, piegando la seconda top 10 della sua settimana, vincendo la terza partita al terzo set in fila.

In semifinale avrà l’estone Anett Kontaveit, che ha superato in rimonta la svizzera Viktorjia Golubic. Per la ventottenne di Zurigo c’è il rammarico per aver perso una grossa occasione, avendo servito per il match sul 6-5 del secondo set. La numero 27 del mondo ha però mantenuto il sangue freddo e ha rimesso in piedi la partita, trionfando in poco più di due ore e mezza.

Altra battaglia nel terzo match, con Jelena Ostapenko che è riuscita a piegare la resistenza di Daria Kasatkina. La russa è partita molto meglio, apparendo un vero e proprio rullo compressore nella prima frazione, ma ha subito il ritorno della lettone, vincitrice del Roland Garros nel 2017 ma titolare anche di una semifinale a Wimbledon l’anno dopo, ha iniziato a tirare tutto, subissando l’avversaria di vincenti.

Per lei la numero 21 al mondo Elena Rybakina, che ha rischiato la capitolazione contro la lucky loser Anastasija Sevastova. Altro match dove succede tutto ed il contrario di tutto: nel secondo set è la lettone a servire per la vittoria, venendo brekkata e sprecando due match point nel tie-break susseguente. Nella terza frazione si ripete la stessa scena, ma a ruoli invertiti, ma stavolta la kazaka rimane fredda e chiude la pratica

WTA EASTBOURNE 2021, RISULTATI 24 GIUGNO

A. Kontaveit b. V. Golubic 2-6 7-6 7-5

C. Giorgi b. A. Sabalenka 7-6 0-6 6-4

J. Ostapenko b. D. Kasatkina 1-6 7-5 6-2

E- Rybakina b- A- Sevastova 2-6 7-6 7-6

Foto: LivePhotoSport