WTA Berlino 2021, risultati 14 giugno: vincono Cornet e Keys, esce Anisimova

Va in archivio la prima giornata di incontri del tabellone principale del torneo WTA 500 di Berlino, in Germania: sull’erba outdoor del Bett1Open, si sono giocati quattro incontri, con le vincitrici che raggiungono le prime quattro teste di serie, già al secondo turno. Non ci sono azzurre in tabellone.

Erano già al secondo turno la numero 1, la bielorussa Aryna Sabalenka, la numero 2, l’ucraina Elina Svitolina, la numero 3, la canadese Bianca Vanessa Andreescu, e la numero 4, la ceca Karolina Pliskova. Domani si concluderà il primo turno con gli ultimi otto match.

Vittoria in rimonta per la numero 5, l’elvetica Belinda Bencic, che batte la qualificata tedesca Jule Niemeier per 4-6 6-4 7-5, pur vincendo appena tre punti in più dell’avversaria, 96 contro 93, mentre la transalpina Alizé Cornet si sbarazza della statunitense Amanda Anisimova con un netto 6-3 6-1, sfruttando 5 delle 12 palle break avute.

La statunitense Madison Keys batte la qualificata polacca Magdalena Frech per 6-3 6-4 con un netto 68-50 nel conto dei punti totali vinti, infine il derby russo premia Ekaterina Alexandrova, che supera la wild card Anna Kalinskaya per 6-3 6-2 sfruttando 4 delle 10 palle break avute, senza concederne alcuna.

RISULTATI WTA 500 BERLINO 14 GIUGNO (SINGOLARE)

Madison Keys batte Magdalena Frech 6-3 6-4

Alizé Cornet batte Amanda Anisimova 6-3 6-1

Belinda Bencic batte Jule Niemeier 4-6 6-4 7-5

Ekaterina Alexandrova batte Anna Kalinskaya 6-3 6-2

Foto: LaPresse