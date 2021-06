Wimbledon 2021, la prima giornata: Jannik Sinner e Fabio Fognini in copertina per gli azzurri. Djokovic debutta con Draper

Comincia Wimbledon, evviva Wimbledon. Si aprono le porte dell’All England Club con la prima giornata dell’edizione numero 134 del torneo dello Slam, con ben cinque azzurri già impegnati quest’oggi.

Sarà Jannik Sinner a battezzare il movimento azzurro sull’erba londinese. La testa di serie numero 19, ancora in fase di apprendimento nei movimenti e nei colpi da tenere su questa superficie, debutterà sul campo 18 contro l’ungherese Marton Fucsovics, giocatore che non ha dato seguito alle sue premesse dopo la vittoria nella categoria juniores del 2010: l’ultima volta che il ragazzo di Sesto Pusteria incontrò il magiaro risale a Sofia 2020, torneo poi vinto dall’azzurro. Calcherà lo stesso campo anche Fabio Fognini, nella terza partita di giornata ci sarà uno scontro fra ‘terraioli’ con Albert Ramos-Vinolas.

Marco Cecchinato cercherà invece con la wild card Liam Broady la prima vittoria in uno Slam che non si chiami Roland Garros. Entrato direttamente in tabellone grazie al forfait di Kyle Edmund, il siciliano dovrà fare attenzione al britannico, che avrà alle sue spalle il tifo del campo 3 e un po’ di fiducia derivante dal successo contro Frances Tiafoe ad Eastbourne. Campo 9 per Stefano Travaglia, che non sta attraversando un periodo straordinario ma che può dire la sua contro lo spagnolo Pedro Martinez, mentre sul 10 Andreas Seppi apre il programma con il portoghese Joao Sousa, giocatore alla portata.

Tra i grandi, Novak Djokovic aprirà le danze sul campo centrale contro la wild card Jack Draper, autore di un buon cammino al Queen’s dove ha sconfitto, tra gli altri, anche Jannik Sinner, seguito poi in serata da ‘Sir’ Andy Murray, che se la vedrà con Nikoloz Basilashvili; prima di lui, la due volte vincitrice Petra Kvitova in uno scontro tignoso con Sloane Stephens. Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 3, avrà contro un giocatore insidioso come Frances Tiafoe, mentre le stelle femminili saranno Aryna Sabalenka (in apertura su Monica Niculescu) e Iga Swiatek (a chiudere con Su-Wei Hsieh). Andrey Rublev è situato nel campo 2 con il gigante Federico Delbonis, mentre per Denis Shapovalov tocca la chiusura del campo 3.

Foto: LaPresse