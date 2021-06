Wimbledon 2021: Andreas Seppi deve attendere le volontà della pioggia per scendere in campo

Così come già Jannik Sinner, anche per Andreas Seppi la situazione della pioggia è causa di impedimento a scendere in campo nell’odierno primo turno di Wimbledon 2021, che lo oppone al portoghese Joao Sousa sul Court 10 in apertura di programma.

L’altoatesino più esperto condivide col più giovane questa esperienza che ormai per lui è in certa misura usuale, visto che di Championships con tutti gli annessi e connessi ne ha vissuti tanti (comprese le partite finite tardissimo e quelle giocate in due giorni).

Oltre a Seppi e Sinner, sono bloccati dall’acqua anche Stefano Travaglia, Fabio Fognini e Marco Cecchinato, come diretta conseguenza della situazione. I tre azzurri citati scendono in campo, teoricamente, come secondo match (Travaglia) e come terzo (Fognini, Cecchinato).

Se la pioggia dovesse perdurare, ci sono solo due campi che, dotati di tetto, possono consentire il gioco: il Centre Court e il Court 1, al via rispettivamente alle 14:30 e 14:00. Per tutti gli altri c’è da sperare in condizioni migliori.

